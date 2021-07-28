Женщина из мести подожгла дом и три машины бывшего возлюбленного. Ее поймали в Ленобласти с жидкостью для розжига в руках

Несколько уголовных дел возбуждено в Приозерском районе Ленобласти после серии умышленных поджогов. Оказалось, что это месть на почве финансовых претензий к бывшему.



О задержании 38-летней жительницы Мурино 28 июля пишет 47news. Ее поймали в Сосново два дня назад, при ней нашли бутылку с жидкостью для розжига.



Искали ее после того, как в том же Сосново на одном участке сперва горел дом, а потом три машины в гараже. Общий ущерб хозяин оценил примерно в два миллиона рублей.



Как оказалось, поджигательница раньше жила с потерпевшим. После расставания у нее остались к нему вопросы финансового характера.

