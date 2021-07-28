В Петербурге появятся «почётные ветераны». Им раздадут по 50 тысяч рублей

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 28 июля утвердило в первом чтении законопроект «О звании «Почетный ветеран Санкт-Петербурга»». Согласно тексту документа, звание будут присваивать тем, кто проработал не менее 10 лет в общественных организациях.

Как говорится в законопроекте, чтобы стать почетным ветераном, нужно быть старше 60 лет, иметь трудовой стаж не менее 35 лет, в том числе на территории Санкт-Петербурга (Ленинграда) не менее 20 лет. Не менее 10 лет «почетный ветеран» должен быть вовлечён в общественную деятельность. Выступать с предложением присвоить кому-либо знак почёта смогут общественные организации. «Почётные ветераны» получат также премию 50 тысяч рублей.

Не все депутаты оказались согласны с таким предложением. Так, по словам депутата фракции «Справедливая Россия» Алексея Ковалёва, законопроект оскорбителен для ветеранов. «Чего ждут наши ветераны? Они стоят в общей очереди на жильё, где квартиры выдают нескольким десяткам человек в год. Им ещё в СССР обещали жильё, а получают они его только сейчас. Мы не решили вопрос со статусом детей блокады, а сейчас выводим новое звание, причем по определению данного закона ветераном носитель этого звания может не являться. Он не ветеран, а почетный ветеран. А ветераны войны и блокадники не почётные?» Аналогичное мнение высказала и депутат Оксана Дмитриева: «Законопроект — умаление результатов деятельности ветеранского движения». Депутат Борис Вишневский добавил, что не уверен, пошло ли на пользу ветеранам повышение пенсионного возраста, которое одобрили в парламенте. Он также заметил, что в последнее время всё чаще обсуждаются планы переформатировать Законодательное собрание Петербурга, отменив зарплаты депутатам и разрешив народным избранникам не отказываться от ведения бизнеса, но на этом моменте ему отключили микрофон.