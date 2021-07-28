Эффект мухи-рогатки. Крупнейшие российские табачники могут заглушить конвейеры из-за вредителей

Крупнейшие в России производители сигарет — British American Tobacco (BAT), JTI, Philip Morris и Imperial Tobacco — могут остановить выпуск продукции из-за нехватки импортного сырья. Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаруженной в нем мухи-рогатки. Сегодняшних запасов фабрик может хватить на несколько недель или месяцев.



Как сообщает 28 июля «Коммерсантъ», директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов написал письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором от лица крупнейших табачных компаний предупредил об угрозе остановки табачной промышленности России из-за ограничений на импорт сырья из ряда стран. Россельхознадзор 16 июля ввел временные ограничения на ввоз сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави, поскольку в ряде партий обнаружили многоядную муху-горбатку. В письме уточняется, что этот вредитель неспецифичен для табака, в основном он распространяется через фрукты и продукты животного происхождения.