Эффект мухи-рогатки. Крупнейшие российские табачники могут заглушить конвейеры из-за вредителей

Крупнейшие в России производители сигарет — British American Tobacco (BAT), JTI, Philip Morris и Imperial Tobacco — могут остановить выпуск продукции из-за нехватки импортного сырья. Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаруженной в нем мухи-рогатки. Сегодняшних запасов фабрик может хватить на несколько недель или месяцев.
Как сообщает 28 июля «Коммерсантъ», директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов написал письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором от лица крупнейших табачных компаний предупредил об угрозе остановки табачной промышленности России из-за ограничений на импорт сырья из ряда стран. Россельхознадзор 16 июля ввел временные ограничения на ввоз сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави, поскольку в ряде партий обнаружили многоядную муху-горбатку. В письме уточняется, что этот вредитель неспецифичен для табака, в основном он распространяется через фрукты и продукты животного происхождения.
Как сказано в обращении, импортируемые из попавших под ограничения стан сорта табака используются более чем в 90% смесей, используемых на российских фабриках, а заменить поставки нечем. Поэтому компании будут вынуждены остановить работу, прекратить поступление основного объема продукции на рынок и отправить сотрудников в вынужденные отпуска, а бюджет лишится значительных налоговых отчислений, отмечает в письме представитель отрасли. По оценке эксперта издания, главного редактора отраслевого информагентства «Русский табак» Максима Королева, запасов сырья на российских фабриках может хватить на несколько недель или месяцев.
Воронцов попросил премьера приостановить действие запрета и обсудить этот вопрос с отраслью. По данным источника издания в отрасли, встреча производителей сигарет и импортеров табачного сырья с регуляторами должна пройти в ближайшие два дня. На ней планируется обсудить, в том числе, улучшение контроля за обработкой контейнеров и одобрение технологии обеззараживания сырья на территории России.