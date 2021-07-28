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Алиса Вокс хочет 19 млн за песни, которые «Ленинград» поет уже без нее

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс через суд требует 19 млн. Деньги якобы накапали за то время, когда девушка уже ушла из группы, а Сергей Шнуров продолжал петь совместно записанные песни.

Иск, следует из базы Хамовнического районного суда Москвы, подан к индивидуальному предпринимателю Шнурову, ООО «Национальный Цифровой Агрегатор» и ООО «Первое музыкальное издательство». По состоянию на 28 июля он еще не принят к рассмотрению. Общая сумма требований — 19,5 млн рублей. Как пишет BFM со ссылкой на адвоката певицы Романа Лалаяна, она сложилась из ответов от телеканалов, радиостанций, сервисов «Яндекс.Музыка» и iTunes — сколько раз за последние три года «Ленинград» зарабатывал на исполнении 39 треков, записанных с участием Вокс.

Адвокат также добавил, что спор пытались решить в досудебном порядке, но в ответ на претензию Вокс прислали копию договора, в котором говорится, что за две недели до ухода из группы она отказалась от авторских прав в обмен на тысячу рублей.

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Комментарии (8)

vamingo
Видать сочинение заказных песен для Единоросов - плохо окупается :)
266115380
Решила напомнить о себе - карьера-то совсем загнулась =)
А к авторским правам ясень пень она никакого отношения не имеет.
Dimus
@ "Ленинград" поет... @ - странное словосочетание. "Ленинград" свои песни орет, горлопанит и т.п., но никак не поет, мне кажется.
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