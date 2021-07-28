Коронавирус за сутки лишил жизни 68 человек в Петербурге

В Петербурге 68 человек за прошедшие сутки пополнили летальную статистику COVID-19. Накануне этот показатель был равен 62. Об этом 28 июля сообщает оперативный штаб.



Второй день подряд суточная летальная статистика в городе не поднимается выше показателя в 70. С начала пандемии коронавирус забрал в Петербурге 19 040 жизней.



По России выявили 798 летальных исходов. Накануне их было 779. Всего с начала пандемии в РФ жизни лишились 156 178 человек.

