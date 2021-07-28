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Коронавирус за сутки лишил жизни 68 человек в Петербурге

Показатель суточной летальной статистики в Петербурге уже два дня держится ниже 70.

В Петербурге 68 человек за прошедшие сутки пополнили летальную статистику COVID-19. Накануне этот показатель был равен 62. Об этом 28 июля сообщает оперативный штаб.

Второй день подряд суточная летальная статистика в городе не поднимается выше показателя в 70. С начала пандемии коронавирус забрал в Петербурге 19 040 жизней.

По России выявили 798 летальных исходов. Накануне их было 779. Всего с начала пандемии в РФ жизни лишились 156 178 человек.

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Комментарии (2)

Dazdraperma
Странно, что подобное не сопровождается рефреном "сколько еще должно умереть, чтобы ты, наконец-то, сделал прививку?" Потому что только волшебная вакцина сделает так, что "болезнь у тебя каждый раз будет проходить в легкой форме, беспокоиться не о чем"
Mimic
Странно, что подобное не сопровождается как раньше рефреном о том, что все умершие страдали тяжелейшими сопутствующими заболеваниями, и только чудеса российской медицины вообще позволили им так долго прожить. А так все только выздоравливают, болезнь почти всегда проходит в легкой форме, беспокоиться не о чем.
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