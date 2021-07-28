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Петербург поднялся на второе место в России по суточной заболеваемости коронавирусом

В Петербурге за сутки насчитали 1 918 больных коронавирусом, что на 5 человек меньше, чем днем ранее. Об этом 28 июля сообщает оперативный штаб.

Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали 22 420 новых случаев COVID-19 (накануне их было 23 032). Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 2 445. Петербург по этому показателю сегодня поднялся на второе место, обогнав Московскую область.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует, что за день 26 268 человек обследовали на коронавирус. Всего заболевших в городе уже 522 970.

С начала пандемии в России выявили 6 195 232 случая COVID-19. Большинство заразившихся коронавирусом в РФ (5 547 529) смогли вылечиться.

Всего в мире зафиксировали 195,3 миллиона заболевших.

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Комментарии (2)

Эвелина-М
Почему в городе до сих нет летучих патрулей с дистанционными нелетальными вакцинаторами? Это - недопрогиб перед федцентром!
Gorki
Уехали турков заражать.
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