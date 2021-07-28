Петербург поднялся на второе место в России по суточной заболеваемости коронавирусом

Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали 22 420 новых случаев COVID-19 (накануне их было 23 032). Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 2 445. Петербург по этому показателю сегодня поднялся на второе место, обогнав Московскую область.



Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует, что за день 26 268 человек обследовали на коронавирус. Всего заболевших в городе уже 522 970.

С начала пандемии в России выявили 6 195 232 случая COVID-19. Большинство заразившихся коронавирусом в РФ (5 547 529) смогли вылечиться.