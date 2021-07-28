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S7 создает конкурента «Победе», компания-лоукостер перевезет первых пассажиров в следующем году

Глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева официально заявила о запуске дочерней компании-лоукостера. Бюджетные билеты на Airbus начнут продавать в 2022 году.

Филеву 28 июля цитирует ТАСС. По словам главы совета директоров, первые самолеты нового российского лоукостера полетят в июле следующего года. Использовать компания намерена Airbus 320 neo на 186 кресел.

Филева также добавила, что у лоукостера будет другая бизнес-модель и маршрутная сеть.

О намерении S7 создать конкурента входящей в группу «Аэрофлот» «Победе» стало известно в мае. Недавно о лоукост-планах рассказала авиакомпания RedWings.

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Комментарии (4)

adamwest96
Всегда забавляло, что крупнейшая частная АК С7 закупила для своих целей не Суперджеты, а его прямого конкурента бразильский Эмбраер))
hedgehog_
предлагаю им название S3
264934931
От всей души желаю, чтобы количество взлётов ровнялось мягким посадкам.
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