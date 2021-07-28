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Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров рассказал о «телодвижениях» в округе парламентского «полководца»

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что в 17-м округе в Кировском районе, где на выборы идёт глава комитета по законодательству депутат Денис Четырбок, чиновники рисуют подписи самовыдвиженцам. Об этом он сказал 28 июля, поздравляя Четырбока с днём рождения.

«Вы — полководец по уму, по достижениям. Говорят, любить людей — дар божий. Отсутствие страха — это тоже дар божий. Вы обладаете двумя качествами от Бога. Великое счастье, что вы такой руководитель. Вы — наша гордость, надежда и вера», — отметил Макаров, обращаясь к Четырбоку с трибуны. Он добавил, что в округе, где избирается его коллега, чиновники применяют административный ресурс.

«Мы знаем про телодвижения на вашем округе, где администрация пытается нарисовать подписи некоторым из кандидатов-самовыдвиженцев. Вы должны им так помочь нарисовать, чтобы вздрогнули в России», — обратился к коллеге Макаров.

Ранее спикер петербургского парламента и главный городской единоросс уже жаловался на административный ресурс: он отмечал, что администрация Пушкинского района помогает кандидату от «Новых людей» Дмитрию Павлову собрать подписи для выдвижения.

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Комментарии (27)

BARSUKA
Не читал, но усмехаюсь.
rumet
гнилому политруку ужe давно пора в выгрeбную яму истории... и то - слишком почeтно.. просто - в нeбытиe
Danik
Как эти дураки надоели! Когда они утихнут! Может
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