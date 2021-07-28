Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров рассказал о «телодвижениях» в округе парламентского «полководца»

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что в 17-м округе в Кировском районе, где на выборы идёт глава комитета по законодательству депутат Денис Четырбок, чиновники рисуют подписи самовыдвиженцам. Об этом он сказал 28 июля, поздравляя Четырбока с днём рождения.



«Вы — полководец по уму, по достижениям. Говорят, любить людей — дар божий. Отсутствие страха — это тоже дар божий. Вы обладаете двумя качествами от Бога. Великое счастье, что вы такой руководитель. Вы — наша гордость, надежда и вера», — отметил Макаров, обращаясь к Четырбоку с трибуны. Он добавил, что в округе, где избирается его коллега, чиновники применяют административный ресурс.