Три дикие перелётные цапли поселились в водоёме у Северной станции аэрации в Петербурге. Пернатые по-хозяйски расхаживают у очистных сооружений в поисках пищи, разминают крылья и отдыхают в зарослях камыша.
Как сообщают в пресс-службе петербургского «Водоканала» 28 июля, дикие птицы выбирают это место в качестве временной остановки уже пятый год. Персонал предприятия, который выполняет обходы, техобслуживание и отбирает пробы, старается не тревожить гостей.
Вблизи Северной станции аэрации также нередко можно увидеть уток и чаек. Кроме того, на канализационных объектах «Водоканала» часто гнездятся и выводят потомство чибисы, туда залетают лебеди, а ещё забегают любопытные ласки и лисы.