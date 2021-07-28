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Перелётные цапли сделали остановку у очистных сооружений «Водоканала» в Ольгино. Пернатые мочат лапки и общаются с утками

На искусственном водоёме в Ольгино заметили трёх диких цапель

Три дикие перелётные цапли поселились в водоёме у Северной станции аэрации в Петербурге. Пернатые по-хозяйски расхаживают у очистных сооружений в поисках пищи, разминают крылья и отдыхают в зарослях камыша.

Как сообщают в пресс-службе петербургского «Водоканала» 28 июля, дикие птицы выбирают это место в качестве временной остановки уже пятый год. Персонал предприятия, который выполняет обходы, техобслуживание и отбирает пробы, старается не тревожить гостей.

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Вблизи Северной станции аэрации также нередко можно увидеть уток и чаек. Кроме того, на канализационных объектах «Водоканала» часто гнездятся и выводят потомство чибисы, туда залетают лебеди, а ещё забегают любопытные ласки и лисы.

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Комментарии (1)

261847251
Куда они в середине лета перелетают?
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