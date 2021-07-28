У петербургской семьи, пребывающей в Греции, обокрали квартиру на 3 млн рублей и угнали «Ауди». Подозреваемый уже проводит лето в изоляции

Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, накануне в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение от женщины, которая заявила о повреждении замков входной двери в квартире её брата. Жилище расположено в одном из домов на Кузнецовской улице в Петербурге. Хозяин квартиры, по словам обратившейся в полицию, в настоящий момент находится в Греции.



Следственно-оперативная группа, работавшая по указанному адресу, установила, что вор проник в помещение, преодолев две двери — внутреннюю и внешнюю. Среди того, что пропало: наручные часы в количестве четырех штук, в том числе швейцарской компании Rolex, а также пять золотых монет и три тысячи долларов. Общий ущерб составил 3 млн рублей.



Найденные в комнатах ключи и документы от автомобиля «Ауди» позволили выйти на предполагаемого преступника, который уже задержан и помещён в изолятор за угон указанной машины. Последняя пропала за два дня до квартирной кражи от дома на Кузнецовской улице и принадлежит женщине, которая, судя по всему, приходится близкой родственницей первому потерпевшему. Возбуждено уголовное дело.



По данным «Фонтанки», хозяин обчищенных квартирных метров — бывший президент и совладелец петербургского фонда, который занимается поддержкой спортсменов. Его супруга имеет иностранное гражданство.

