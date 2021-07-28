FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +24
73.85р86.99р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
5
Печать

Более тысячи нарушителей правил тонировки, 350 «автомобилей-призраков» и 50 нелегалов. Полиция провела рейд на дорогах Петербурга и Ленобласти

В ходе полицейского рейда в Петербурге и Ленобласти выявлено более 1 тыс. нарушений правил тонировки

Полицейские провели масштабный профилактический рейд на дорогах Петербурга и Ленобласти. В течение недели они выявляли случаи нарушений правил тонировки автомобильных стёкол и использование так называемых архивных номеров.

Как сообщили 28 июля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе недельной проверки к административной ответственности по ст. 12.5 КоАП РФ за неправильную тонировку было составлено более 1 тысячи протоколов. При этом почти 40 водителей с таким нарушением в поле зрения полиции попали повторно.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу

Также в ходе рейда было выявлено более 350 так называемых «автомобилей-призраков», владельцы которых использовали государственные регистрационные знаки, закреплённые за другими автомобилями.

Кроме того, при проверке водителей попались 50 граждан, находящихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Все они также получили административные протоколы.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Arkos
Никаких ошибок. Читать надо внимательно, а ещё важнее понимать написанное.
Выявили 350 ( архивных и левых) , составили протокол --- это да.
Где сказано ,что отпустили? Конечно на стояночку.
Конечно это должно быть ежедневной нормой, а не разовой акцией.
Камеры в помощь!
265947515
Получается, что, автомобиль с "архивным" номером, вроде как совсем без номеров? Если ловят авто без номеров разве его не отправляют на штрафстоянку?
Never_Mind
Это всего лишь один рейд!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний