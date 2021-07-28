Как сообщили 28 июля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе недельной проверки к административной ответственности по ст. 12.5 КоАП РФ за неправильную тонировку было составлено более 1 тысячи протоколов. При этом почти 40 водителей с таким нарушением в поле зрения полиции попали повторно.

Также в ходе рейда было выявлено более 350 так называемых «автомобилей-призраков», владельцы которых использовали государственные регистрационные знаки, закреплённые за другими автомобилями.



Кроме того, при проверке водителей попались 50 граждан, находящихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Все они также получили административные протоколы.

