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Признание спустя четверть века. Петербуржец рассказал об изнасиловании несовершеннолетней

Мужчина спустя 25 лет признался в изнасиловании несовершеннолетней в Петербурге

Совершённое четверть века назад преступление раскрыли в Петербурге. Обвиняемый своего участия в изнасиловании 17-летней девушки отрицать не стал.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 июля, накануне на улице Руставели сотрудники полиции задержали 47-летнего безработного. Мужчина признался в преступлении 25-летней давности.

По версии следствия, 20 апреля 1995 года в парадной на проспекте Стачек горожанин изнасиловал 17-летнюю девушку, затем забрал её вещи и скрылся. Тогда прокуратура Ленинграда возбудила уголовное дело, но установить личность преступника не удалось.

Задержанный неоднократно судим, в том числе за изнасилование, применение насилия в отношении представителя власти, незаконный оборот наркотиков. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (5)

tsodd
Ленинград с 6 сентября 1991 по другому называется. А по поводу товарища этого-он просто на себя вину взял за что-то другое. Если личность преступника не была установлена, как следователи доказали, что это он?
266179794
Ленинград - 1995 год?...
RemyMartin
Да, в достославном 1995 году прокуратура Ленинграда была на высоте.
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