Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 июля, накануне на улице Руставели сотрудники полиции задержали 47-летнего безработного. Мужчина признался в преступлении 25-летней давности.
По версии следствия, 20 апреля 1995 года в парадной на проспекте Стачек горожанин изнасиловал 17-летнюю девушку, затем забрал её вещи и скрылся. Тогда прокуратура Ленинграда возбудила уголовное дело, но установить личность преступника не удалось.
Задержанный неоднократно судим, в том числе за изнасилование, применение насилия в отношении представителя власти, незаконный оборот наркотиков. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Признание спустя четверть века. Петербуржец рассказал об изнасиловании несовершеннолетней
Мужчина спустя 25 лет признался в изнасиловании несовершеннолетней в Петербурге
Совершённое четверть века назад преступление раскрыли в Петербурге. Обвиняемый своего участия в изнасиловании 17-летней девушки отрицать не стал.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 июля, накануне на улице Руставели сотрудники полиции задержали 47-летнего безработного. Мужчина признался в преступлении 25-летней давности.