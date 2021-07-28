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В петербургской парадной нашли окровавленное тело. Под подозрением — трое жителей дома

Жительница Петербурга сделала страшную находку в парадной одного из домов на проспекте Героев в Красносельском районе. На четвёртом этаже жилого здания она нашла окровавленного мужчину.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 июля, сообщение от женщины поступило в полицию накануне в десять утра. По её словам, мужчина в крови не шевелился, но еле слышно просил о помощи.

Спустя десять минут на месте работали сотрудники правоохранительных органов. К тому моменту пострадавший был уже мёртв. На вид погибшему примерно 30–35 лет.

К вечеру того же дня были задержаны те, кто может быть причастен к этому преступлению: трое мужчин, проживающих в доме, в парадной которого нашли тело.

Среди них — 21-летний мигрант, прибывший с целью работы, а также два жителя города в возрасте 22 и 28 лет. У того, что постарше, уже были проблемы с законом, которые начались в 2008 году. Он был судим за кражу, грабёж, разбой и другие преступления. В последний раз — в 2018 году, за что получил три года лишения свободы.

В отношении задержанных составили протоколы по административной статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Комментарии (9)

Carolus
Никто не ошибся. Это обычная схема для полиции. Есть труп. Есть дело. Подозреваемых нет, доказательств нет, искать их лень и давно не умеют. Но есть несколько жильцов дома с негативной историей. Их - без всяких доказательств, а просто ввиду "хайли лайкли" - считают убийцами (и, вероятно, даже не ошибаются). Но хайли лайки не даёт процессуального права задерживать по УПК надолго (точнее, даёт на 48 часов, с правом судьи этот срок увеличить до 120 часов). А следакам надо время, чтобы покопать доказательства против данных подозреваемых. Вот и пишут фальсифицированный протокол за мелкое хулиганство. Потому что можно на 15 суток закрыть, а за это время найти улики. Это если всё-таки искать будут. Возможно, проще: тупо нашли среди жильцов людей с подмоченной репутацией, взяли в отдел, кололи-кололи, а они же не первоходы, они в отрицалове, что тут сделаешь? А задержали их беззаконно. Выход: фальсифицировать протокол за мелкое хулиганство, и идите на все четыре стороны, вас законно задержали!
Never_Mind
Убийство у нас нынче - мелкое хулиганство? Кто ошибся, Фонтань или следак?
f0ntan
Московский анекдот, про то, что в Петербурге подъезды называют парадными, годится лишь для парадных центра города со входа с улицы с большими красивыми лестницами. А это спальный район с обычным подъездом. Это не парадная. Это подъезд. Да и в центре города есть подъезды с обычными лестницами - черный ход со двора для обычных людей, в то время как парадная для дворян со стороны улицы. Поэтому не надо называть парадными подъезды спальных домов и подъезды с обычными лестницами во дворах-колодцах
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