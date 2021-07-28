В петербургской парадной нашли окровавленное тело. Под подозрением — трое жителей дома

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 июля, сообщение от женщины поступило в полицию накануне в десять утра. По её словам, мужчина в крови не шевелился, но еле слышно просил о помощи.



Спустя десять минут на месте работали сотрудники правоохранительных органов. К тому моменту пострадавший был уже мёртв. На вид погибшему примерно 30–35 лет.



К вечеру того же дня были задержаны те, кто может быть причастен к этому преступлению: трое мужчин, проживающих в доме, в парадной которого нашли тело.



Среди них — 21-летний мигрант, прибывший с целью работы, а также два жителя города в возрасте 22 и 28 лет. У того, что постарше, уже были проблемы с законом, которые начались в 2008 году. Он был судим за кражу, грабёж, разбой и другие преступления. В последний раз — в 2018 году, за что получил три года лишения свободы.



В отношении задержанных составили протоколы по административной статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

