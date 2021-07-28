При взрыве газа в Барнауле пострадали пожилая женщина и девочка

При взрыве газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Барнауле пострадала 69-летняя женщина и семилетняя девочка, на которую обрушились конструкции стены. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать неисправное газовое оборудование. Об этом утром 28 июля сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю.



Как уточнили в СКР, пострадавшие госпитализированы, остальные жильцы дома эвакуированы. Следователи проводят осмотр места происшествия.



По данным администрации Барнаула, ЧП произошло около 9 утра по местному времени в третьем подъезде многоквартирного дома по адресу: Молодёжная улица, 37. В результате взрыва разрушена межкомнатная стена, выбиты двери и окна на балконе.

