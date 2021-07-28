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Врачи в США выяснили, что вакцинированные от коронавируса люди иногда могут быть переносчиками штамма «дельта»

Полностью вакцинированные от коронавируса люди, заразившиеся после прививки штаммом «дельта», в некоторых случаях могут быть заразными для других. Об этом 27 июля заявила глава федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

В своем докладе Валенски сослалась на новые научные исследования, которые показали, что «дельта» ведет себя иначе, нежели штаммы-предшественники.

Как уточнила глава ЦКПЗ, согласно новым данным, «в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью «дельта» уже после вакцинации, могут быть заразными и передавать вирус другим», пишет ТАСС.

«Эти новые научные данные вызывают беспокойство», — подчеркнула Валенски и призвала всех вакцинироваться, чтобы избежать тяжелого течения заболевания.

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Комментарии (3)

266081655
Посмотреть бы статистику повторного заражения вакцинированных... Для Спутника её добыть нет никаких шансов... Подрыв репутации... Расшатывание скреп.... Вольнодумство, одним словом.....
262006961
..сказка становится всё страшнее и страшнее..
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