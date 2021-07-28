Крымские спасатели не дали уплыть в Турцию туристам на матрасе и с кругом

Спасатели остановили неконтролируемый заплыв в сторону Турции четверых отдыхающих под Судаком. Их взяли на борт почти в километре от родного берега.



Как сообщили в ГУ МЧС по республике Крым, терпящих бедствие в Чёрном море около половины двенадцатого часа дня 27 июля заметили с патрульного катера центра Госинспекции по маломерным судам. Туристов относило от пляжа села Морское под Судаком. Из плавсредств на четверых были надувной матрас и круг.

Всех взяли на борт и вернули на берег, до которого было 900 метров. Обсыхали пловцы под лекцию о правилах поведения на воде и допустимом расстоянии для заплывов. Пострадавших среди спасённых нет.