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Крымские спасатели не дали уплыть в Турцию туристам на матрасе и с кругом

Спасатели остановили неконтролируемый заплыв в сторону Турции четверых отдыхающих под Судаком. Их взяли на борт почти в километре от родного берега.

Как сообщили в ГУ МЧС по республике Крым, терпящих бедствие в Чёрном море около половины двенадцатого часа дня 27 июля заметили с патрульного катера центра Госинспекции по маломерным судам. Туристов относило от пляжа села Морское под Судаком. Из плавсредств на четверых были надувной матрас и круг.

Всех взяли на борт и вернули на берег, до которого было 900 метров. Обсыхали пловцы под лекцию о правилах поведения на воде и допустимом расстоянии для заплывов. Пострадавших среди спасённых нет.

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Комментарии (1)

266081655
Не дали уплыть... А они так хотели! Посмотреть закат на Босфором!
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