Охота на ведьм. Как в России штрафуют за отрицательные ПЦР-тесты

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС Поделиться Поделиться







Ровно год назад главный санитарный врач России Анна Попова представила новый формат контроля за населением из-за «угрозы завоза и распространения COVID-19». Прилетающих обязали сдавать ПЦР-тест в течение трех суток и загружать результаты в Сеть. «Ошибка в обработке» Сдача ПЦР-теста сменила обязательную 14-дневную изоляцию. Нововведение казалось удобным, но повлекло весьма драматические последствия. Уже в сентябре 2020 года петербургское управление Роспотребнадзора сообщило о первом наказании за несвоевременное размещение результатов ПЦР-теста на портале госуслуг. Зеленогорский райсуд оштрафовал вернувшегося из Турции туриста на 15 тысяч рублей.

За два месяца новой практики — тест в обмен на изоляцию — в суды города передали около 400 протоколов по статье 6.3 КоАП за отсутствие информации на госуслугах. По подсчетам «Фонтанки», более 70% (285 дел) закончились прекращением или возвращением материалов в Роспотребнадзор. За год процент брака не уменьшился. Из 2 500 отправленных в суд петербуржцев абсолютное большинство выгружало отрицательные ПЦР-тесты на госуслуги, и поплатились они исключительно за то, что сайт их результаты не принимал. Ситуация, свойственная сотням протоколов: на следующий день после возвращения пассажир сдает ПЦР-тест, еще через сутки получает его по электронной почте и пытается загрузить на сайт госуслуг. Самые распространенные ответы портала: «Ошибка в обработке заявления», «Невозможно загрузить результат, попробуйте позже». Есть еще один вариант ответа: «Заявление отправлено в Роспотребнадзор». Портал подгружает документ и оставляет его невидимым. Пользователю кажется, что он свою миссию выполнил, но по ту сторону экрана другие порядки.

Сопряжение У сотрудника Роспотребнадзора есть три источника информации о каждом пассажире: копия заполненной им анкеты, список прибывших в Россию в конкретную дату, размещенные пользователями данные о ПЦР-тесте или их отсутствие. Оперативное размещение информации о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на сайте госуслуг, как декларируется Роспотребнадзором, направлено на минимизацию рисков заражения россиян теми, кто приехал из-за границы. Это санитарно-эпидемиологическая необходимость, а потому ее несоблюдение достойно денежного наказания до 40 тысяч рублей. Сличение трех источников информации дает повод составить протокол. Каким образом сличаются источники, «Фонтанке» объяснил сотрудник подведомственного Роспотребнадзору учреждения: «У нас есть корпоративный сайт gsen.ru, доставшийся от предшественника — упраздненного в 2004 году Госсанэпиднадзора. Если набрать в поисковой строке доменное имя, то оно переадресует на главную страницу официального сайта Роспотребнадзора. А если перед именем добавить код региона, то он покажет страницу авторизации в личном кабинете. За этой дверью скрывается хранилище служебной информации — от бесконечного списка RFID-меток на шубы до региональных отчетов о ходе поставок гриппозных и прочих вакцин (да и вообще всех санитарных отчетов за десятки лет). Есть за этой дверью и недавно созданный модуль «Информация о прибывших в Россию». Когда Минцифры и Роспотребнадзор договаривались об обмене данными, предполагалось, что наш модуль будет сопрягаться с порталом госуслуг, и данные к нам будут поступать автоматически, в режиме реального времени. Но зачастую мы у себя видим условного Пупкина, прилетевшего из Лондона, а его тест — нет. Еще чаще портал показывает нам результаты спустя какое-то время или вовсе загружает данные не с первого, да и не со второго раза».

Случаи «Фонтанка» перескажет несколько историй петербуржцев, которым не удалось уложиться в норматив Роспотребнадзора по объективным причинам.

Прилетевшая из Турции Адиля получила результат ПЦР-теста к исходу третьего дня после возвращения, в 22.55, и портал госуслуг до ночи отказывался подгружать документ. Несколько минут стоили Адиле 7 500 рублей, которые ей 6 июля назначил суд. Денис вернулся из Танзании 30 марта и на третий день пытался загрузить результат ПЦР-теста, но сайт зависал и выдавал ошибку. Петербуржец внес информацию через сутки. Технические проблемы портала не свидетельствуют об отсутствии состава правонарушения, посчитал суд, но прекратил дело в связи с малозначительностью. Татьяна не пользуется сайтом госуслуг и Интернетом. После Турции она сдала тест на COVID-19 и обратилась с заявлением в МФЦ для размещения результата ПЦР-теста на портале. До Роспотребнадзора он не дошел. Суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения, так как Татьяна свои обязанности выполнила.

В конце июня 2021 года Алексей получил повестку в суд. Роспотребнадзор припомнил ему возвращение 25 декабря 2020 года из Ирана. В суде петербуржец доказал, что в нужный срок сдал ПЦР-тест, разместил результат на сайте госуслуг и получил отметку: «Заявление отправлено в Роспотребнадзор». Но сайт не обработал заявку Алексея, и он попал в список уклонистов. Суд посчитал, что ошибка обработки зарегистрированного заявления исключает состав правонарушения. Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Роспотребнадзор оспаривает решения первой инстанции о прекращении дел по малозначительности, но Горсуд ему в апелляциях отказывает, так как запоздалая публикация отрицательных ПЦР-тестов не влечет последствий. К июлю 2021 года Роспотребнадзор существенно смягчил правила возвращения. Он отменил двукратные тесты и требование проходить обследование и загружать результат на сайт госуслуг в течение 72 часов. Теперь трое суток есть для сдачи теста, а разместить на портале можно и позже. Вакцинированным и переболевшим ПЦР и вовсе не требуется.

С мая 2021-го сдавать тесты обязаны все пассажиры, независимо от вида транспорта. Но мы не нашли ни одного решения, в котором упоминались бы поезд или автобус. Сотрудник Роспотребнадзора в беседе с «Фонтанкой» уточнил, что мощности модуля на gsen.ru и человеческие ресурсы не безграничны. Среди массива жертв технического сбоя «Фонтанка» нашла лишь единичные случаи, когда пассажиры по забывчивости или несознательности не сдавали ПЦР-тесты. Как правило, они признавали вину в суде и получали штрафы по 15 тысяч рублей.



Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»