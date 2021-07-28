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Среда джаза с Давидом Голощекиным: Billie Holiday — Songs For Distingué Lovers

Songs for Distingué Lovers — альбом выдающейся американской джазовой вокалистки Билли Холидей.

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среда джаза

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Комментарии (1)

Эвелина-М
Сегодня он играет джаз.
А завтра?
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