В РПЦ признали вакцинацию безопасной для бессмертной души

Прививка не может повлиять на человеческую душу и априори лишена религиозной составляющей. В этом 27 июля заверил представитель Русской православной церкви Владимир Легойда.



«Церковь никогда не выступала против вакцинации, и понятно, что в современном мире вакцинация — это единственный способ остановить распространение этой страшной болезни, с которой мы столкнулись», — завил на пресс-конференции глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Легойда отметил, что РПЦ не настаивает на принудительной вакцинации, но поиск вероучительных причин для отказа от прививки — это, по его мнению, крайне специфическая трактовка религиозности.