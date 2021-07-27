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В РПЦ признали вакцинацию безопасной для бессмертной души

Прививка не может повлиять на человеческую душу и априори лишена религиозной составляющей. В этом 27 июля заверил представитель Русской православной церкви Владимир Легойда.

«Церковь никогда не выступала против вакцинации, и понятно, что в современном мире вакцинация — это единственный способ остановить распространение этой страшной болезни, с которой мы столкнулись», — завил на пресс-конференции глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Легойда отметил, что РПЦ не настаивает на принудительной вакцинации, но поиск вероучительных причин для отказа от прививки — это, по его мнению, крайне специфическая трактовка религиозности.

«Человек может считать, что он не прививается по религиозным убеждениям, потому что он где-то услышал, что это может повлиять чуть ли не на его бессмертную душу. Не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на его душу, иначе очень легко было бы влиять на душу тогда с помощью вакцин», — цитирует его РИА Новости.

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Комментарии (7)

Wert
Мракобесие.
Brevnault
Для чего вакцинация, когда на всё воля божья?
BobCat2
А вот сотона возможно не согласен с этим церковником, и радостно приглашает привившихся.
В целом же странное заявление для 2021 года.
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