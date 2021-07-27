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В Петербурге на Тамбасова КАМАЗ сбил женщину на переходе

Женщина угодила под колёса грузового автомобиля в Красносельском районе Петербурга. В карету скорой её погрузили с пешеходного перехода.

Об аварии с пешеходом на улице Тамбасова, 32 вечером 27 июля сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Очевидцы увидели женщину без движения на нерегулируемом пешеходном переходе, рядом лежали обувь и сумка.

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В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что около половины восьмого часа вечера женщину сбил КАМАЗ. Пострадавшая в тяжёлом состоянии, её увезла скорая помощь.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (6)

261844081
Люди, смотрите по сторонам! Полно бессмертных стало, вас может быть не видно, лучше быть правым, но живым
firma
Что, прям в карету, с лошадьми?!
А13579
За рулём Камаза джигит? Угадал не глядя?
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