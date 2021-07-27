Женщина угодила под колёса грузового автомобиля в Красносельском районе Петербурга. В карету скорой её погрузили с пешеходного перехода.
Об аварии с пешеходом на улице Тамбасова, 32 вечером 27 июля сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Очевидцы увидели женщину без движения на нерегулируемом пешеходном переходе, рядом лежали обувь и сумка.
В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что около половины восьмого часа вечера женщину сбил КАМАЗ. Пострадавшая в тяжёлом состоянии, её увезла скорая помощь.