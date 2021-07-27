«Автоцистерны после простоя направлялись обратно». МЧС Карелии прокомментировало жалобы на свою работу в Найстенъярви

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС Карелии 27 июля, первоначальной задачей, поставленной перед ведомством — была защита населенного пункта Найстенъярви, где проводилась эвакуация людей, создание минерализованной полосы, тушение кромки лесного пожара на путях распространения к станции Найстенъярви, ЛЭП и свалки опилок.

«После ликвидации угрозы населенному пункту силы и средства были переданы в подчинение руководителю тушения пожара. Все СиС (силы и средства) предоставлялись по его требованию, он знал сколько человек и единиц техники у него в подчинении. Неоднократно запрашивал автоцистерны, которые после 3 часов простоя без дела направлялись им обратно к местам дежурства, определенных для защиты Найстенъярви.

Люди также выделялись сразу по распоряжению представителя авиалесоохраны, если он просил 5 человек, соответственно столько ему и выделялось. Также руководителю тушения пожара предоставлялись данные от сотрудников МЧС с беспилотных авиационных судов, на основании которых он мог корректировать свои действия и отдавать команды на передислокацию сил и средств или увеличение группировки», — уточнили в МЧС.

В ведомстве также подчеркнули, что селекторные совещания, на которые вызывали руководителя тушения пожара Николая Вакулича, необходимы для более детального разбора обстановки с картой и видео с беспилотника, а также уточнения поставленных задач.