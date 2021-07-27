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«Автоцистерны после простоя направлялись обратно». МЧС Карелии прокомментировало жалобы на свою работу в Найстенъярви

МЧС Карелии прокомментировало жалобы на свою работу в Найстенъярви

Во время локализации крупного пожара в карельском посёлке Найстенъярви сотрудники МЧС выделяли силы и средства согласно распоряжениям руководителя тушения лесного пожара Николая Вакулича, ранее раскритиковавшего работу ведомства.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС Карелии 27 июля, первоначальной задачей, поставленной перед ведомством — была защита населенного пункта Найстенъярви, где проводилась эвакуация людей, создание минерализованной полосы, тушение кромки лесного пожара на путях распространения к станции Найстенъярви, ЛЭП и свалки опилок.

«После ликвидации угрозы населенному пункту силы и средства были переданы в подчинение руководителю тушения пожара. Все СиС (силы и средства) предоставлялись по его требованию, он знал сколько человек и единиц техники у него в подчинении. Неоднократно запрашивал автоцистерны, которые после 3 часов простоя без дела направлялись им обратно к местам дежурства, определенных для защиты Найстенъярви.

Люди также выделялись сразу по распоряжению представителя авиалесоохраны, если он просил 5 человек, соответственно столько ему и выделялось. Также руководителю тушения пожара предоставлялись данные от сотрудников МЧС с беспилотных авиационных судов, на основании которых он мог корректировать свои действия и отдавать команды на передислокацию сил и средств или увеличение группировки», — уточнили в МЧС.

В ведомстве также подчеркнули, что селекторные совещания, на которые вызывали руководителя тушения пожара Николая Вакулича, необходимы для более детального разбора обстановки с картой и видео с беспилотника, а также уточнения поставленных задач.

Сотрудник Карельского центра охраны лесов Николай Вакулич руководил тушением одного из самых крупных пожаров в Карелии, захватившем более тысячи гектаров леса у посёлка Найстенъярви. Вакулич рассказал «Фонтанке» о не слаженном сотрудничестве с МЧС, по его словам, пожарные машины приходилось у ведомства «выцарапывать», от работы отвлекали звонки с просьбой отчитаться перед Москвой на совещании, в некоторые дни к тушению огромной площади пожара привлекались всего пятеро спасателей.

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Комментарии (3)

alex715-6
Да, собственно, отвлекать от выполнения непосредственной задачи руководителя мероприятия (в данном случае тушения пожара) на совещания и доклады и несогласованность действий приданных подразделений - это не проблема конкретного случая и МЧС в частности, это проблема системная. Именно из-за выстроенной системы, где каждый суслик мнит себя агрономом, по итогам получаем принцип курятника, где в итоге крайнем пытаются сделать того, кто был на передовой.
LiChaBaTa
Знаем все про МЧС. Пора расформировывать этих дармоедов.
Оценочное суждение, товарисч майор.
260650801
Помчались жопу прикрывать...
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