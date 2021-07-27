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Во время взрыва на химическом полигоне в Германии погибли двое, пострадали больше 30

Число погибших после мощного взрыва в немецком Леверкузене (Северный Рейн-Вестфалия) увеличилось до двух. Об этом вечером 27 июля сообщает Bild со ссылкой на компанию, на территории предприятия по утилизации отходов которой произошла катастрофа.

В результате аварии пострадал 31 человек, трое из них — в тяжёлом состоянии. Еще трое человек все еще числятся пропавшими без вести.

Взрыв прогремел в 9:40 утра по местному времени. Он был настолько сильным, что его зафиксировали даже на станции геологической службы NRW в Геспертале, примерно в 40 километрах к северу от Леверкузена. Местных жителей предупредили о «чрезвычайной опасности». Пожар был потушен около 13:00. По словам министра внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберта Реуля, был риск второго взрыва. В баке находилось 100 000 литров легковоспламеняющихся токсичных отходов. Пожарным удалось предотвратить это.

Из-за взрыва в атмосферу могли попасть ядовитые вещества. Местные жители должны продолжать оставаться в зданиях и держать окна и двери закрытыми. Им до конца недели советуют не трогать садовую мебель и детские площадки, не чистить загрязнённые после взрыва предметы, не есть выращенное в саду. Неприятный запах дошёл до Дортмунда.

Представитель оператора Chempark информировал, что вероятной причиной произошедшего стало возгорание химических веществ, в том числе хлорсодержащих растворителей. В полиции сообщили, что работы в опасной зоне все еще продолжаются. Только когда они будут завершены, пожарные криминальной полиции смогут начать расследование.

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