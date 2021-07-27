Число погибших после мощного взрыва в немецком Леверкузене (Северный Рейн-Вестфалия) увеличилось до двух. Об этом вечером 27 июля сообщает Bild со ссылкой на компанию, на территории предприятия по утилизации отходов которой произошла катастрофа.

В результате аварии пострадал 31 человек, трое из них — в тяжёлом состоянии. Еще трое человек все еще числятся пропавшими без вести.