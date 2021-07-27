Коронавирус в Турции продолжает набирать обороты. В стране максимум новых заразившихся с начала мая

Темпы распространения коронавируса в Турции вызывают серьезную обеспокоенность. Об этом 27 июля заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Мы достигли такого количества случаев, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать эпидемию под контролем. Это может остановить воля, которую мы проявим. Соблюдайте меры предосторожности и делайте прививку», — написал он на своей странице в Twitter.



Ранее во вторник Минздрав страны выявил 19 761 новый случай заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с 8 мая, когда были зарегистрированы 18 052 инфицированных.