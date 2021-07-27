Под Петербургом начали второй этап ремонта на Мурманском шоссе

Начат второй этап «работ по устройству слоев износа» на федеральной дороге Р-21 «Кола», на подъезде к Санкт-Петербургу.

Как рассказали 27 июля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», второй этап ремонта трассы — на участке с 22-го по 39-й километр — планировали выполнить в 2022 году, но решили поторопиться, чтобы избежать пробок следующим летом.

«С учетом востребованности дороги у жителей Петербурга и области, высокой ее загруженности, большого количества обращений в связи с возникающими заторами заказчик и подрядная организация приняли решение о досрочном завершении всех работ в рамках данного контракта. Таким образом, в летнем сезоне 2022 года на подъезде к городу ремонтных работ на трассе Р-21 «Кола» проводиться не будет», — пояснили в ведомстве.