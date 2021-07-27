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Минтруд хочет ввести новый праздник

Министерство труда России предлагает ввести день отца и отмечать его во второй половине октября. Соотвествующий проект 27 июля размещён на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Предлагаемая дата — третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещен на общественное обсуждение», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

День отца закрепить официально предложила детский омбудсмен Анна Кузнецова, президент РФ Владимир Путин на идею отреагировал благосклонно.

День матери в России уже есть. Его отмечают в первое воскресенье ноября.

День отца существует во многих странах. В США национальным праздником он стал в 1966 году. Американцы и жители ещё более чем 30 стран поздравляют пап в третье воскресенье июня. А вот в Финляндии, Швеции и Эстонии, например, это второе воскресенье ноября.

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Комментарии (16)

Steam
Это типа день дурака, который должен всем до самой смерти и даже после?
grannie
Предлагаю ввести день трусОв и отмечать его, по традиции, 20 августа.
MDD
Лучше в первой половине, 7 окт. Выйдет символично.
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