Минтруд хочет ввести новый праздник

Министерство труда России предлагает ввести день отца и отмечать его во второй половине октября. Соотвествующий проект 27 июля размещён на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Предлагаемая дата — третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещен на общественное обсуждение», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.



День отца закрепить официально предложила детский омбудсмен Анна Кузнецова, президент РФ Владимир Путин на идею отреагировал благосклонно.