ЦИК не пустила на выборы в Госдуму экс-футболиста сборной России

Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Родина». Футболист Дмитрий Булыкин в список партии не попал. Как пояснили в ЦИК, экс-нападающий сборной России не указал наличие зарубежных финансовых активов. Он и еще трое человек, которые пытались скрыть судимость, были исключены из списков партии, пишет 27 июля E1.



В «Родине» уже прокомментировали инцидент.



— ЦИК РФ по очень спорным и сомнительным основаниям принял решение исключить из списка нашего товарища, мастера спорта России по футболу Дмитрия Булыкина. Мы категорически не согласны с этим решением и будем добиваться его отмены в суде, — заявил председатель партии Алексей Журавлёв.

