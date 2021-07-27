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ЦИК не пустила на выборы в Госдуму экс-футболиста сборной России

Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Родина». Футболист Дмитрий Булыкин в список партии не попал. Как пояснили в ЦИК, экс-нападающий сборной России не указал наличие зарубежных финансовых активов. Он и еще трое человек, которые пытались скрыть судимость, были исключены из списков партии, пишет 27 июля E1.

В «Родине» уже прокомментировали инцидент.

— ЦИК РФ по очень спорным и сомнительным основаниям принял решение исключить из списка нашего товарища, мастера спорта России по футболу Дмитрия Булыкина. Мы категорически не согласны с этим решением и будем добиваться его отмены в суде, — заявил председатель партии Алексей Журавлёв.

Федеральный список возглавили сам Журавлёв, певица Татьяна Буланова и Герой России Андрей Богатов, который весной 2016 года был тяжело ранен под Пальмирой, лишился во время боя руки, но продолжил руководить подразделением.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

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Комментарии (7)

sench99
Сколько, люди, Вы будете терпеть? Бизнес нормальный не умрёт..Найти нормального человека..Но, ведь это можно..Одни деньги правят..
sench99
А "проголосуют" все за ПЖиВ...79% будет..Ладно не меня, но есть в России порядочный человек? Ну хоть один?
sench99
Слабо? По всем базам не ворую, работаю, стаж 30 лет..Слабо поверить?
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