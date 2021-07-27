FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +27
73.85р86.99р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
3
Печать

У актера Дмитрия Нагиева не задалось с кемпингом в Петербурге. Принадлежавшую ему компанию ликвидировали

В Петербурге ликвидирована компания актера Дмитрия Нагиева

Петербургская компания «Соул Кэмп», совладельцем которой являлся актер Дмитрий Нагиев, ликвидировалась. Она занималась кемпингом. У бизнес-партнера артиста есть в этой сфере более успешный проект.

Компания была зарегистрирована в 2017 году на проспекте Луначарского. Гендиректор фирмы Софья Сердюк ликвидировала ее 26 июля. Соответствующие изменения 27 июля отобразились в системе СПАРК.

Нагиев владел 20% ООО «Соул Кэмп». Еще по 40% принадлежали Софье Сердюк и Юлии Мельниковой.

Судя по виду деятельности, компания занималась размещением людей в кемпингах или жилых автофургонах, но, похоже, ей самой никто не занимался. Если верить системе СПАРК, в фирме все время официально работал один человек, выручка «Соул Кэмп» за 2018 год составила 700 тыс. рублей, а чистая прибыль — всего 4 тысячи.

При этом у ликвидатора компании Софьи Сердюк есть более удачный проект в сфере загородного отдыха. Она владеет 50% ООО «Лес», которому принадлежат глэмпинги Shanti Home в Лосево и Громово. Выручка фирмы в 2020 году составила 19 млн рублей, чистая прибыль — 8,6 млн.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266081655
Как говорили на Руси: "Не зная броду - не суйся в воду".... Лучше бы Кысю продолжал играть... И баблишко копить....
Otkating
Дуракам помочь нельзя, - но можно помочь одураченным..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний