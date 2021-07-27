У актера Дмитрия Нагиева не задалось с кемпингом в Петербурге. Принадлежавшую ему компанию ликвидировали

Петербургская компания «Соул Кэмп», совладельцем которой являлся актер Дмитрий Нагиев, ликвидировалась. Она занималась кемпингом. У бизнес-партнера артиста есть в этой сфере более успешный проект.



Компания была зарегистрирована в 2017 году на проспекте Луначарского. Гендиректор фирмы Софья Сердюк ликвидировала ее 26 июля. Соответствующие изменения 27 июля отобразились в системе СПАРК.

Нагиев владел 20% ООО «Соул Кэмп». Еще по 40% принадлежали Софье Сердюк и Юлии Мельниковой.

Судя по виду деятельности, компания занималась размещением людей в кемпингах или жилых автофургонах, но, похоже, ей самой никто не занимался. Если верить системе СПАРК, в фирме все время официально работал один человек, выручка «Соул Кэмп» за 2018 год составила 700 тыс. рублей, а чистая прибыль — всего 4 тысячи.