Фёдор Конюхов 27 июля завершил своё одиночное путешествие на дрейфующей льдине на Северном полюсе. Его пребывание в снегах закончилось встречей с семьёй, которую привёз ледокол. «Первая одиночная дрейфующая станция в летнем сезоне успешно завершила свою работу, и это историческое событие!» — говорится на сайте путешественника.

От Северного полюса до красной палатки Фёдора Конюхова расстояние составляло чуть больше 30 миль по прямой. Атомоход «50 лет Победы» дрейфующую станцию нашёл не сразу, зато сам путешественник заметил красное 160-метровое судно и связался с капитанским мостиком по спутниковому телефону.



«После звонка Фёдора и даже зная его точные координаты, команда на ледоколе не сразу обнаружила красную палатку среди торосов, нагромождений льда, разводий и озер из пресной воды. Фёдору даже пришлось запустить в небо несколько сигнальных ракет», — описывают события раннего утра в штабе Конюхова. Спустя чуть более часа маневрирования на лёд уже спустились представители экспедиционного штаба Фёдора Конюхова, клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions и семья. «Рукопожатия, объятья и фейерверк эмоций! С этого момента Фёдор Конюхов уже на льдине не один. Одиночный дрейф закончился».

