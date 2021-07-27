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Фёдор Конюхов один дрейфовал по Северному полюсу на льдине 250 часов

Фёдор Конюхов 27 июля завершил своё одиночное путешествие на дрейфующей льдине на Северном полюсе. Его пребывание в снегах закончилось встречей с семьёй, которую привёз ледокол.

«Первая одиночная дрейфующая станция в летнем сезоне успешно завершила свою работу, и это историческое событие!» — говорится на сайте путешественника.

От Северного полюса до красной палатки Фёдора Конюхова расстояние составляло чуть больше 30 миль по прямой. Атомоход «50 лет Победы» дрейфующую станцию нашёл не сразу, зато сам путешественник заметил красное 160-метровое судно и связался с капитанским мостиком по спутниковому телефону.

«После звонка Фёдора и даже зная его точные координаты, команда на ледоколе не сразу обнаружила красную палатку среди торосов, нагромождений льда, разводий и озер из пресной воды. Фёдору даже пришлось запустить в небо несколько сигнальных ракет», — описывают события раннего утра в штабе Конюхова. Спустя чуть более часа маневрирования на лёд уже спустились представители экспедиционного штаба Фёдора Конюхова, клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions и семья. «Рукопожатия, объятья и фейерверк эмоций! С этого момента Фёдор Конюхов уже на льдине не один. Одиночный дрейф закончился».

Всего Конюхов провёл один на дрейфующей станции 249 часов 25 минут (с 16 июля). За это время он написал 7 этюдов, один из которых подарил президенту клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions — Николаю Савельеву. Самочувствие у путешественника отличное.

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Комментарии (5)

kоt-obormot
А он привитый?
266081655
И ВЫ ЕМУ ВЕРИТЕ? То Атлантику пересёк на весельной лодке без еды, но с молитвой.... Теперь вот один среди торосв и айсбергов..... Это же первостатейный аферист и мастер хайпа! Хотяф оно и понятно: дети в США - их кормить нужно....
Otkating
— Билл?
— Да, Гарри?
— Что это было, Билл?
— Это был Неуловимый Джо, Гарри.
— А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
— Потому что его никто не может поймать, Гарри.
— А почему его никто не может поймать, Билл?
— Потому что он ... никому не нужен, Гарри.
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