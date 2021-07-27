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На Удельной электричка насмерть сбила пожилую женщину

Пожилая женщина погибла под колёсами поезда в районе перехода на железнодорожной станции Удельная в Петербурге. Об этом 27 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по СЗФО.

Как отметили в ведомстве, сигнал о происшествии поступил в 16:15. На переходе имеется светофор, но пока неизвестно, на какой сигнал погибшая переходила пути. Проводится проверка, сотрудники транспортной полиции выехали на место.

В ОЖД подтвердили факт травмирования, отметив, что движение осуществляется штатно.

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Комментарии (23)

Foxit
Денег нет, но вы держитесь.
karbofos
Переход на Удельной - позор города.

Старожилы говорят, что потребность в нормальном переходе возникла еще в 1970-х годах, и с тех пор о нем говорят и с тех пор его "строят".

Не забывайте, что кроме Удельной, эта же проблема остро стоит на всех переездах (и переходах) железной дороги в СПб и его окрестностях, от Финского вокзала до Терийоки, простите - Зеленогорска.

Каждый день сотни людей вынуждены перебегать перед поездом, а десятки тысяч автомобилей ждать по 10-50 минут на переездах (50 минут - детально зафиксировано).

Вся причина - из-за отсутствия нормальных путепроводов.

А причина отсутствия путепроводов - отсутствие денег в стране, ибо лучше построить один большой мост где-то далеко, чем десять нужных небольших во втором по численности городе в стране.

ПыСы. Стоящие на переездах на этой линии ж/д могут долго любоваться, как в направлении Финляндии из СПБ идут товарные поезда только двух типов: с круглым лесом и нефтеналивными цистернами....
Dimus
Если бы с виадука сделали бы нормальную развязку со съездами на Энгельса и на Северный пр., то переезд на Удельной вообще можно было бы закрыть и огородить, чтобы переходили только по подземному переходу, который там есть. А так как сделан тот виадук, тупо упертый в Энгельса, - так это не для автомобилей, а для РЖД и распила денег.
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