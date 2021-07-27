На Удельной электричка насмерть сбила пожилую женщину

Пожилая женщина погибла под колёсами поезда в районе перехода на железнодорожной станции Удельная в Петербурге. Об этом 27 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по СЗФО.



Как отметили в ведомстве, сигнал о происшествии поступил в 16:15. На переходе имеется светофор, но пока неизвестно, на какой сигнал погибшая переходила пути. Проводится проверка, сотрудники транспортной полиции выехали на место.

В ОЖД подтвердили факт травмирования, отметив, что движение осуществляется штатно.