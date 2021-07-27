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Вирусолог: Перенесшим COVID-19 нужно «бежать» к врачу при появлении пятен перед глазами

Врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал о влиянии коронавируса на зрение.

«Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту», — сообщил 27 июля Тимаков в комментарии радиостанции «Вести FM».

По его словам, на ранних этапах проблемы можно легко скорректировать. При этом вирусолог призвал переболевших «очень внимательно» относиться к зрению.

Он также посоветовал, особенно молодым людям, смотреть за вегетососудистой системой. Тимаков уверен, что нужно наблюдение у кардиолога и невропатолога.

«Если кружится голова, если тошнота появляется, головные боли — обязательно обращаться к врачу», — заметил врач.

Переболевшим женщинам Тимаков советует обратить внимание на репродуктивную систему и проходить осмотр у гинеколога.

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Комментарии (2)

266178744
Едрить панды больные!
А13579
И это всё? Вот так, ни слова про вакцинацию? Удивлён.
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