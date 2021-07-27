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Древнее зло пробудилось. На Партизана Германа голый крикун вышел на улицу в 5 утра и отшлёпал машины

На юго-западе Петербурга голый мужчина бил машины в пять утра и кричал

Житель Красносельского района Петербурга показал причину своего раннего пробуждения 27 июля. Со слов автора видео, в пять утра «нудист ходил и шлёпал машины».

Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург | vk.com

На опубликованных кадрах абсолютно обнажённый представитель Homo Sapiens гуляет по двору, смеётся по-злодейски, кричит по-звериному и лупит припаркованные автомобили ладошкой. Причина его эксцентричного поведения осталась неизвестной, однако местные жители не исключают, что виноваты запрещённые вещества.

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Комментарии (4)

А13579
Хотел уехать, не смог найти, где ослика припарковал. Или угнали.
265843015
аномальная жара довела человека, перегорел
266178744
Какой это мужик? Это паренек, который явно или устал очень сильно или его угостил своими веществами Денис Олегович Тарасов. Он как с Ташкента приехал - так сразу же вошел на местный рынок веществ, а потом еще и на рынок мужиков.
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