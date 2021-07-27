Житель Красносельского района Петербурга показал причину своего раннего пробуждения 27 июля. Со слов автора видео, в пять утра «нудист ходил и шлёпал машины».
Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург | vk.com
На опубликованных кадрах абсолютно обнажённый представитель Homo Sapiens гуляет по двору, смеётся по-злодейски, кричит по-звериному и лупит припаркованные автомобили ладошкой. Причина его эксцентричного поведения осталась неизвестной, однако местные жители не исключают, что виноваты запрещённые вещества.