Читатель «Фонтанки» Геннадий Финогенов 27 июля поделился с редакцией фото и видео, на которых запечатлен процесс спасения пчелиного роя. Насекомые поселились на сосне в Шушарах, чему не были рады местные жители. Геннадий узнал о проблеме и организовал им переезд. «Успел раньше дезинсекторов», — порадовался специалист по пчелам.



С помощью ловушки — ящика с пчелиными сотами и небольшого дымаря-окуривателя, чтобы насекомые не вели себя агрессивно, он переманил и увез на пасеку в Кондакопшино большую часть пчел. Около двухсот особей остались, переселения дольше пчеловод ждать не мог. Под сосной он соседям оставил соседям табличку: «заберу завтра». И забрал.