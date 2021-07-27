Читатель «Фонтанки» Геннадий Финогенов 27 июля поделился с редакцией фото и видео, на которых запечатлен процесс спасения пчелиного роя. Насекомые поселились на сосне в Шушарах, чему не были рады местные жители. Геннадий узнал о проблеме и организовал им переезд. «Успел раньше дезинсекторов», — порадовался специалист по пчелам.
С помощью ловушки — ящика с пчелиными сотами и небольшого дымаря-окуривателя, чтобы насекомые не вели себя агрессивно, он переманил и увез на пасеку в Кондакопшино большую часть пчел. Около двухсот особей остались, переселения дольше пчеловод ждать не мог. Под сосной он соседям оставил соседям табличку: «заберу завтра». И забрал.
Читатель «Фонтанки» Антон
Пчеловод рассказал, что в деревне у насекомых будет работа: опылять растения и приносить мед.
По его словам, на сосне поселилась молодая семья, которая недавно отделилась в самостоятельный рой. Пчёлы-разведчики должны были поблизости найти им новый дом, но подходящих деревьев с дуплами, уверен пчеловод, им бы найти не удалось.
Ранее похожую картину засняли горожане в Приморском районе. Облепленный пчёлами саженец жители прозвали третьим Лахта Центром.