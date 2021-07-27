Врач-инфекционист: Младенцы заражаются коронавирусом в 26 раз чаще, но показаний к вакцинации детей и подростков нет

Если уже сегодня дети заражаются коронавирусом намного чаще, чем прежде, а грудные — чаще в 26 раз, то что будет, когда они соберутся в своих детских коллективах в сентябре? Инфекционист Евгений Тимаков напомнил о неизбежном росте еще и осенней заболеваемости.



«Дети сейчас заражаются коронавирусной инфекцией гораздо чаще, как минимум в 26 раз чаще заражаются грудные дети дельта-штаммом. В сентябре все выйдут на работу из отпусков. В конце сентября начнется снижение иммунитета и заражение обычными ОРВИ», — сказал в эфире радиостанции ВЕСТИ-FM 27 июля Евгений Тимаков, к.м.н, врач-инфекционист, педиатр, главный врач медцентра «Лидер медицины». При этом, говорит он, пока вакцинация детям не показана.