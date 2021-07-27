Врач-инфекционист: Младенцы заражаются коронавирусом в 26 раз чаще, но показаний к вакцинации детей и подростков нет

Если уже сегодня дети заражаются коронавирусом намного чаще, чем прежде, а грудные — чаще в 26 раз, то что будет, когда они соберутся в своих детских коллективах в сентябре? Инфекционист Евгений Тимаков напомнил о неизбежном росте еще и осенней заболеваемости.
«Дети сейчас заражаются коронавирусной инфекцией гораздо чаще, как минимум в 26 раз чаще заражаются грудные дети дельта-штаммом. В сентябре все выйдут на работу из отпусков. В конце сентября начнется снижение иммунитета и заражение обычными ОРВИ», — сказал в эфире радиостанции ВЕСТИ-FM 27 июля Евгений Тимаков, к.м.н, врач-инфекционист, педиатр, главный врач медцентра «Лидер медицины». При этом, говорит он, пока вакцинация детям не показана.
«Дети заражаются чаще, но по поводу более тяжелого течения заболевания я не видел публикаций. Ждем сентября-октября, когда будут проанализированы данные по летней заболеваемости детей. Массовая вакцинация детей сейчас не показана, применение вакцин для подростков от 14 лет сейчас на стадии испытаний. В дальнейшем, если коронавирус будет более агрессивен для детского населения, то для подростков из групп риска — с ожирением, патологиями эндокринной системы — при доказанной безопасности и эффективности, при правильном поборе доз вакцинация может быть показана, сейчас показаний к этому не вижу».