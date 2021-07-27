Духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий заболел COVID-19. О том, что у схиархимандрита Оптиной пустыни диагностировали коронавирусную инфекцию, 27 июля сообщается на сайте РПЦ.

Состояние церковнослужителя оценивается как «удовлетворительное». Он находится под постоянным контролем врачей.

Схиархимандриту Илию (в миру Алексею Афанасьевичу Ноздрину) 89 лет. Он учился в Ленинградской духовной семинарии, а затем окончил и Ленинградскую духовную академию. Во время учебы он познакомился с будущим патриархом Кириллом.