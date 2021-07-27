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ВОЗ вычеркнула открытый в России штамм коронавируса из перечня для наблюдения

Всемирная организация здравоохранения исключила обнаруженный в России штамм АТ.1 из списка для мониторинга. Это следует из данных на сайте ВОЗ 27 июля.

Российский штамм AT.1 в перечне (Alerts for Further Monitoring) появился 9 июня, а был обнаружен в России ещё в январе 2021 года. Если бы учёные нашли доказательства фенотипического или эпидемиологического воздействия коронавируса, его бы поместили в другие группы штаммов.

В перечне вызывающих обеспокоенность вариантов — «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». В списке «интересных» — «эта», «йота», «каппа», «лямбда».

ВОЗ отказалась от названия штаммов по стране их происхождения по этическим причинам, так что называть АТ.1 российским неправильно, подчеркнули в организации.

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Комментарии (7)

hedgehog_
ихтамнет
как обычно
efela
Так хотелось зарегистрировать отечественную разновидность вируса, чтобы потом гордиться ей?
Хорошъ
Почему слово "интересных" в кавычках ?
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