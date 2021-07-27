Ремонт асфальта в Песочном ограничит проезд автомобилей к онкодиспансеру. Изменения коснутся и маршрутов общественного транспорта

Ленинградская улица ведет к Национальному медицинскому исследовательскому центру онкологии имени Н. Н. Петрова , Санкт-Петербургскому клиническому научно-практическому центру специализированных видов медицинской помощи, а также к корпусам Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика A. M. Гранова .

Как сообщают в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга 27 июля, ремонт будут проводить на участке дороги от Лесной и Речной улиц до границы с поселком Песочный. Реставрацию планируют завершить к середине августа 2021-го.

В рамках ремонтных работ проезд автомобилей окажется невозможен с 3 по 9 августа до 05:30 на части Краснофлотской улицы, примыкающей к Ленинградской; с 20:00 7 августа до 05:30 8 августа и с 20:00 8 августа до 05:30 9 августа — на участке улицы Новостроек, также сопряженной с Ленинградской улицей; с 05:30 9 августа до 05:30 10 августа на Ленинградской улице на промежутке от Краснофлоткой улицы до Лесной улицы, включая перекресток с Советской улицей.

Помимо этого, будет введено одностороннее движение на Ленинградской улице с 3 по 6 августа в направлении от перекрестка с улицей Новостроек до Советской улицы, с 7 по 8 августа — в направлении от Песочного шоссе до Советской улицы.

7 августа будет возможен проезд к Санкт-Петербургскому клиническому научно-практическому центру специализированных видов медицинской помощи, а выезд окажется доступным только в сторону Советской улицы.

8 августа въезд в медицинское учреждение будет возможен лишь до 20:00, исключение составляют кареты скорой помощи. Уже в 05:30 9 августа ограничение перестанет действовать.