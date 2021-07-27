Мэр из «Инстаграма». Сардана Авксентьева — о том, как приблизить власть к народу

Сардана Авксентьева Фото: «Новые люди» Поделиться Поделиться







Сардана Авксентьева руководила Якутском чуть более двух лет. О ней писал британский еженедельник The Economist: так выбивался ее стиль управления из общей картины российского истеблишмента. В первый же год работы мэр выставила на торги служебные автомобили чиновников, урезала расходы на информационную деятельность, прием делегаций и т. д. Осенью 2020-го инициировала продажу здания мэрии, заявив, что часть сотрудников администрации может работать и на удаленке. А между делом лично вела Instagram, где от первого лица рассказывала о своей деятельности. У ее страницы уже 204 тысячи подписчиков.



Пост Авксентьева оставила по состоянию здоровья. Но летом 2021 года все же смогла вернуться в политику: партия «Новые люди» выдвинула ее на выборы в Государственную думу — вторым номером после лидера Алексея Нечаева.

В Петербург Сардана приехала, чтобы вместе с местными однопартийцами принять участие в круглом столе, посвященном реформе муниципалитетов. Ей есть что сказать: за плечами не только работа мэром, но и почти 30 лет службы в различных органах власти.



Сардана Авксентьева Фото: «Новые люди» Поделиться Поделиться







О чем шла речь

Петербуржцы зачастую не знают, в каком муниципальном округе живут и где находятся выбранные ими депутаты, констатировал Юрий Куликов из муниципального совета поселка Комарово. Причина — принятая еще в 1997 году нарезка из 111 округов, которая не имела под собой ни исторических, ни естественных географических причин. Она не соответствует современным реалиям и только запутывает горожан, убежден политик. А еще в результате такой административной «нарезки» в северной столице чуть более 1500 мундепов. Часть из них не работают на территории своих округов: не везде хватает помещений. Возникает вопрос: как решать местные проблемы, если ты их не видишь?

Юрий Куликов и Дмитрий Павлов Фото: «Новые люди» Поделиться Поделиться







Вторая проблема, по мнению депутата из Пушкина Дмитрия Павлова, — отсутствие реальных полномочий и финансирования. При, казалось бы, широкой сфере ответственности мундепы превращаются в сторонних наблюдателей по одной простой причине — у них нет средств для решения проблем своих территорий.



Дмитрий Павлов Фото: «Новые люди» Поделиться Поделиться







«Муниципалитеты Санкт-Петербурга скорее представляют собой организации по уборке детских площадок и проведению праздников и экскурсий, чем органы власти», — подвели итоги представители партии «Новые люди».

Нестабильность правовой базы, в том числе в финансовых вопросах, трудности разграничения полномочий с другими органами власти тоже не способствуют авторитету муниципалов и повышению их влиятельности.

«Полторы тысячи петербургских депутатов — это две нормальные якутские деревни, — впечатлилась статистикой Сардана Авксентьева. — Но дело же не в количестве, а в качестве. Взаимодействие депутата с избирателем обязано быть эффективным, оно действительно должно помогать людям. А когда у депутатов нет полномочий и рычагов влияния, ни о какой эффективности говорить невозможно. Это вызывает взаимное недовольство».



Что делать

По мнению «Новых людей», поменять ситуацию можно. Для этого нужно создать структуру муниципальных округов, которая будет отвечать современным реалиям: в поселках оставить существующие администрации, городские МО укрупнить. Повысить прозрачность местных бюджетов, четко распределить полномочия между федеральными, региональными и местными властями. Ну, и конечно, добавить последним финансирования.

Фото: «Новые люди» Поделиться Поделиться







«Необходимо оставлять больше денег в регионах. Не дело, когда все самые «жирные налоги» концентрируются в федеральном центре, возвращаясь в регионы в определенном порядке. Суть даже не в количестве средств, а в невозможности долгосрочного планирования. Когда местные власти будут знать свою налоговую базу, административные возможности налогового маневрирования, они смогут выстраивать планы на более перспективный стратегический срок», — убеждена экс-мэр Якутска.

О соцсетях

Не так давно Сардана Владимировна добавила к аккаунту в «Инстаграме» телеграм-канал: в нем она публикует статьи и посты на темы, которые считает важными. Учитывая это, корреспондент «Фонтанки» не мог не спросить: может быть, соцсети добавят муниципальным депутатам больше известности и весомости?



Дмитрий Павлов и Сардана Авксентьева Фото: «Новые люди» Поделиться Поделиться







«Если это удобно людям и они хотят тебя видеть (например, в TikTok), так тому и быть, — убеждена политик. — Любая возможность достучаться до избирателя и получить от него обратный сигнал имеет право на существование. Как я оказалась в «Инстаграме»? Да просто завела его от безысходности: не было никаких других каналов связи. У меня появилось две тысячи подписчиков, чему я была несказанно рада и считала, что семимильными шагами иду к успеху. Когда избралась, их на следующий же день стало десятки тысяч. Я уже (будучи мэром — Прим. ред.) не смогла оттуда уйти: люди пришли туда за мной, начали мне писать».

Так что ждем поста о поездке в Петербург. Тем более, что знаем: о любимой ею Северной столице Авксентьевой есть что сказать.

Анатолий Коваленко Открытая трибуна