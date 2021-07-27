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Петербургский бюджет за 6 месяцев заработал 55% от запланированного на год. Тратит медленнее

Доходная часть петербургского бюджета в 2021 году исполнена на 55,3%, расходная — на 45,3%

Экономический блок петербургского правительства на заседании 27 июля отчитался об исполнении городского бюджета в первом полугодии 2021 года. На борьбу с пандемией уже потратили 9 млрд.

Как рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников, в казну поступило 363,8 млрд рублей — это 55,8 % от бюджета и 55,3 % от уточненного плана. При этом 95,4 % этой суммы — собственные доходы города, от федералов поступило 4,6 %. Основной источник поступлений, как и ранее, — налог на доходы физических лиц (43,9 % собственных доходов) и налог на прибыль организаций (31,7 %).

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то поступления в бюджет выросли на 23,2 %.

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Если говорить о расходах, то город потратил в первом полугодии 338,8 млрд рублей — 45,7 % от годового бюджета и 45,3 % от уточненного плана. Таким образом, на данный момент образовался профицит бюджета.

Больше всего денег освоили по госпрограммам «Развитие образования» (84,2 млрд рублей), «Развитие здравоохранения» (62,2 млрд рублей), «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» (49,0 млрд рублей), «Социальная поддержка граждан» (47,6 млрд рублей).

Расходы на мероприятия по борьбе с COVID-19 оцениваются в 9 млрд, подавляющая часть — это средства резервного фонда города. Сюда входят социальные выплаты медикам, специальные пособия пострадавшим сотрудникам медицинских учреждений, приобретение лекарств, увеличение коечного фонда и др.

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Адресная инвестиционная программа, по которой в городе строятся дороги, социальные и энергетические объекты, исполнена на 30,6 % (26,5 млрд из 86,8 млрд). В частности, комитет по строительству показал исполнение в 36,4 %, комитет по энергетике — 26,4 %, КРТИ — 21,2 %.

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Всего по АИП Петербург намерен в 2021 году получить 63 социальных объекта (в частности, 27 детсадов, 17 объектов здравоохранения и 11 школ); из них 26 строятся за счет бюджета, 20 выкупаются и 17 переходят городу безвозмездно.

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Комментарии (3)

old_rat
Фонтанка не стесняется, на всех фотографиях неактивированная пиратская версия Windows.
Piter Russo
Ничего не меняется, в конце ноября-декабре судорожно будут утилизировать профицит..
Otkating
Следствие по делам нелегальной тюрьмы и начальника ГИБДД Ставрополья продолжается. Теперь самое главное для следователей не выйти на самих себя и в зеркале отразиться.
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