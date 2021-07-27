Как рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников, в казну поступило 363,8 млрд рублей — это 55,8 % от бюджета и 55,3 % от уточненного плана. При этом 95,4 % этой суммы — собственные доходы города, от федералов поступило 4,6 % . Основной источник поступлений, как и ранее, — налог на доходы физических лиц ( 43,9 % собственных доходов) и налог на прибыль организаций ( 31,7 % ).



Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то поступления в бюджет выросли на 23,2 % .



Фото: отчет комитета финансов Фото: отчет комитета финансов Фото: отчет комитета финансов Фото: отчет комитета финансов Поделиться Поделиться









Если говорить о расходах, то город потратил в первом полугодии 338,8 млрд рублей — 45,7 % от годового бюджета и 45,3 % от уточненного плана. Таким образом, на данный момент образовался профицит бюджета.



Больше всего денег освоили по госпрограммам «Развитие образования» (84,2 млрд рублей), «Развитие здравоохранения» (62,2 млрд рублей), «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» (49,0 млрд рублей), «Социальная поддержка граждан» (47,6 млрд рублей).



Расходы на мероприятия по борьбе с COVID-19 оцениваются в 9 млрд, подавляющая часть — это средства резервного фонда города. Сюда входят социальные выплаты медикам, специальные пособия пострадавшим сотрудникам медицинских учреждений, приобретение лекарств, увеличение коечного фонда и др.



Фото: отчет комитета финансов Фото: отчет комитета финансов Фото: отчет комитета финансов Фото: отчет комитета финансов Фото: отчет комитета финансов Фото: отчет комитета финансов Поделиться Поделиться









Адресная инвестиционная программа, по которой в городе строятся дороги, социальные и энергетические объекты, исполнена на 30,6 % (26,5 млрд из 86,8 млрд). В частности, комитет по строительству показал исполнение в 36,4 % , комитет по энергетике — 26,4 % , КРТИ — 21,2 % .



Фото: отчет КЭПиСП Фото: отчет КЭПиСП Фото: отчет КЭПиСП Фото: отчет КЭПиСП Фото: отчет КЭПиСП Поделиться Поделиться





