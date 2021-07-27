Как рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников, в казну поступило 363,8 млрд рублей — это
Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то поступления в бюджет выросли на
Если говорить о расходах, то город потратил в первом полугодии 338,8 млрд рублей —
Больше всего денег освоили по госпрограммам «Развитие образования» (84,2 млрд рублей), «Развитие здравоохранения» (62,2 млрд рублей), «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» (49,0 млрд рублей), «Социальная поддержка граждан» (47,6 млрд рублей).
Расходы на мероприятия по борьбе с COVID-19 оцениваются в 9 млрд, подавляющая часть — это средства резервного фонда города. Сюда входят социальные выплаты медикам, специальные пособия пострадавшим сотрудникам медицинских учреждений, приобретение лекарств, увеличение коечного фонда и др.
Адресная инвестиционная программа, по которой в городе строятся дороги, социальные и энергетические объекты, исполнена на
Всего по АИП Петербург намерен в 2021 году получить 63 социальных объекта (в частности, 27 детсадов, 17 объектов здравоохранения и 11 школ); из них 26 строятся за счет бюджета, 20 выкупаются и 17 переходят городу безвозмездно.