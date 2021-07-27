Полиция Новокузнецка разыскала пенсионерку, которая на минувшей неделе проявила молниеносную реакцию и спасла ребёнка, упавшего из окна жилого дома. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
По данным ведомства, полуторагодовалый ребёнок находился дома с родителями. Он смог забраться на подоконник и выпал из окна второго этажа. Ребёнка спасла женщина, проходившая мимо. Она передала мальчика родителям и ушла. Те были настолько шокированы произошедшим, что не спросили имя прохожей и не успели её отблагодарить.
Найти спасительницу удалось полиции. 64-летняя жительница города Светлана Захарова рассказала, что возвращалась из магазина, когда увидела в окошке малыша. Она тут же бросила тяжёлые пакеты и побежала к дому. Выставив руки, она схватила падающего ребёнка. По словам женщины, на обдумывание своих действий у неё времени не было, она поступила так, как подсказало ей сердце.