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В Новокузнецке нашли пенсионерку, которая поймала малыша, падающего из окна

Полиция Новокузнецка разыскала пенсионерку, которая на минувшей неделе проявила молниеносную реакцию и спасла ребёнка, упавшего из окна жилого дома. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным ведомства, полуторагодовалый ребёнок находился дома с родителями. Он смог забраться на подоконник и выпал из окна второго этажа. Ребёнка спасла женщина, проходившая мимо. Она передала мальчика родителям и ушла. Те были настолько шокированы произошедшим, что не спросили имя прохожей и не успели её отблагодарить.

Найти спасительницу удалось полиции. 64-летняя жительница города Светлана Захарова рассказала, что возвращалась из магазина, когда увидела в окошке малыша. Она тут же бросила тяжёлые пакеты и побежала к дому. Выставив руки, она схватила падающего ребёнка. По словам женщины, на обдумывание своих действий у неё времени не было, она поступила так, как подсказало ей сердце.

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Комментарии (4)

kukuruzza
Респект и уважуха Светлане Захаровой!
Контрабанда
Здоровья и благополучия Светлана Захарова! Да пребудет в Вами сила
aaignat
вот кому моль должна медали раздавать
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