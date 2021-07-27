Полиция Новокузнецка разыскала пенсионерку, которая на минувшей неделе проявила молниеносную реакцию и спасла ребёнка, упавшего из окна жилого дома. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным ведомства, полуторагодовалый ребёнок находился дома с родителями. Он смог забраться на подоконник и выпал из окна второго этажа. Ребёнка спасла женщина, проходившая мимо. Она передала мальчика родителям и ушла. Те были настолько шокированы произошедшим, что не спросили имя прохожей и не успели её отблагодарить.

