Экс-главу петербургского штаба Навального* снимут с выборов после проверки Минюста

Территориальная избирательная комиссия Петроградского района рассмотрит вопрос об аннулировании документов экс-главы штаба Навального* (*признан в России экстремистской организацией) Ирины Фатьяновой, собиравшей подписи для участия в выборах в Законодательное собрание в округе номер три. Об этом «Фонтанке» рассказали 27 июля в территориальной избирательной комиссии.

Причиной, по словам собеседников, стала проверка Минюста, которая увидела нарушение запрета участия в выборах лиц, причастных к экстремистским организациям.