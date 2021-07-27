Экс-главу петербургского штаба Навального* снимут с выборов после проверки Минюста

Территориальная избирательная комиссия Петроградского района рассмотрит вопрос об аннулировании документов экс-главы штаба Навального* (*признан в России экстремистской организацией) Ирины Фатьяновой, собиравшей подписи для участия в выборах в Законодательное собрание в округе номер три. Об этом «Фонтанке» рассказали 27 июля в территориальной избирательной комиссии.
Причиной, по словам собеседников, стала проверка Минюста, которая увидела нарушение запрета участия в выборах лиц, причастных к экстремистским организациям.
Ранее по этой же причине отказали в открытии избирательного счета экс-главе московского штаба Олегу Степанову, выдвинувшемуся в Госдуму по Нагатинскому одномандатному округу Москвы, и Илье Яшину, который никогда не работал в структурах Алексея Навального (он выдвинулся в депутаты Мосгордумы на довыборах по 37-му округу).