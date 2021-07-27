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Экс-главу петербургского штаба Навального* снимут с выборов после проверки Минюста

Территориальная избирательная комиссия Петроградского района рассмотрит вопрос об аннулировании документов экс-главы штаба Навального* (*признан в России экстремистской организацией) Ирины Фатьяновой, собиравшей подписи для участия в выборах в Законодательное собрание в округе номер три. Об этом «Фонтанке» рассказали 27 июля в территориальной избирательной комиссии.

Причиной, по словам собеседников, стала проверка Минюста, которая увидела нарушение запрета участия в выборах лиц, причастных к экстремистским организациям.

Ранее по этой же причине отказали в открытии избирательного счета экс-главе московского штаба Олегу Степанову, выдвинувшемуся в Госдуму по Нагатинскому одномандатному округу Москвы, и Илье Яшину, который никогда не работал в структурах Алексея Навального (он выдвинулся в депутаты Мосгордумы на довыборах по 37-му округу).

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Комментарии (13)

DimDimych
Походу действительно боятся, что в этот раз люди пойдут на выборы.
Arkos
Б.Можаев "Старые истории" - Сидим, таперика, мы в клубе, проводим колхозное собрание в поддержку Манолиса Глезоса. Я доклад делаю (парторг товарищ Голованчиков в Москву уехал за паклей - теще дом строит), а Петя Долгий все какие-то бумажки пишет. Хоть он и хорошим председателем числится, а привычки руководящей так и не выработал. Ну сами посудите, - на сцене сидим, стол красным материалом покрыт, а он свиные кормушки считает (это я потом поглядел) - сколько давать сенной муки, куда свиней ставить, куда поросят...

- Товарищи! - говорю я. - Разбойничья политика мирового империализма под руководством Соединенных Штатов, то есть Америки, повсюду дает себя знать. Им мало того, что горят от напалма, иными словами от бомбежек, вьетнамские города и деревни, им мало крови патриота черной Африки Патриса Лумумбы... Таперика они добираются и до Манолиса Глезоса. Таперика им подавай и Грецию... " Леху нашего сожрали , опять же.
AndrewBarsik
Призыв "Прихлопнем моль!" теперь тоже экстремистский.
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