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Заболеваемость коронавирусом продолжает медленно снижаться в Петербурге и в целом по России

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снижается несколько дней подряд. Это следует из данных оперативного штаба от 27 июля.

Новые случаи COVID-19 снова выявили во всех российских регионах — 23 032 заразившихся (вчера этот показатель был 23 239). Лидером коронавирусной статистики по ежедневному приросту стала Москва с 2 623 новыми заболевшими. В Петербурге 1 923 новых случая, днем ранее их было 1 929. За день в городе на COVID-19 проверили почти 20 тысяч человек.

Общее число случаев коронавируса в РФ составляет 6 172 812, из которых 521 052 приходится на Петербург.

Количество инфицированных на планете почти достигло 195 миллионов.

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Комментарии (6)

266132755
10 процентов заражённых!! Хрена себе...в Израиле у нас сделали 100 тыс за сутки, 2000 заражённых, это 2 процента что тоже до хрена. Правда, тяжелобольных 130 человек всего в больницах
260835951
К путинским "выборам"вирус вообще самоликвидируется,а недофюрер сообщит о своей очередной "небывалой победе".
Piter Russo
Завтра напишут 1 912-1918.. просто потому что надо снижать...
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