Заболеваемость коронавирусом продолжает медленно снижаться в Петербурге и в целом по России

Новые случаи COVID-19 снова выявили во всех российских регионах — 23 032 заразившихся (вчера этот показатель был 23 239 ). Лидером коронавирусной статистики по ежедневному приросту стала Москва с 2 623 новыми заболевшими. В Петербурге 1 923 новых случая, днем ранее их было 1 929. За день в городе на COVID-19 проверили почти 20 тысяч человек.



Общее число случаев коронавируса в РФ составляет 6 172 812 , из которых 521 052 приходится на Петербург.

Количество инфицированных на планете почти достигло 195 миллионов.