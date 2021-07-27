Новые случаи COVID-19 снова выявили во всех российских регионах —
Общее число случаев коронавируса в РФ составляет
Количество инфицированных на планете почти достигло 195 миллионов.
Заболеваемость коронавирусом продолжает медленно снижаться в Петербурге и в целом по России
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снижается несколько дней подряд. Это следует из данных оперативного штаба от 27 июля.
Новые случаи COVID-19 снова выявили во всех российских регионах —
Общее число случаев коронавируса в РФ составляет
Количество инфицированных на планете почти достигло 195 миллионов.
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