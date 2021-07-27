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Саудовская Аравия вводит прививочный локдаун

Власти Саудовской Аравии запретят непривитым посещать практически все возможные заведения и учреждения. Без укола из страны не выпустят.

Как пишет издание deshabhimani.com, ограничения вступают в силу 1 августа. Тем, кто еще не сделал прививку, нельзя будет ходить в магазины, госучреждения, кафе и рестораны, медцентры, вузы и школы, а также пользоваться общественным транспортом, ходить к парикмахеру или на стадион. С 9 августа без прививки двумя дозами нельзя будет выехать за пределы страны, это касается только жителей Саудовской Аравии.

Чтобы подтвердить право находиться в общественных местах, граждане должны использовать специальное приложение, куда вносится информация о прививке.

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Комментарии (5)

SapienS_Spora_Grib...
Правительство хоть одной страны оказалось с яйцами.
kuk-vasyusha
Фашизм на марше
262126571
Удивлен разумными и правильными действиями арабов. Эдак они и как китайцы смогут остановить эпидемию.
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