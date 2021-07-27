Саудовская Аравия вводит прививочный локдаун

Власти Саудовской Аравии запретят непривитым посещать практически все возможные заведения и учреждения. Без укола из страны не выпустят.
Как пишет издание deshabhimani.com, ограничения вступают в силу 1 августа. Тем, кто еще не сделал прививку, нельзя будет ходить в магазины, госучреждения, кафе и рестораны, медцентры, вузы и школы, а также пользоваться общественным транспортом, ходить к парикмахеру или на стадион. С 9 августа без прививки двумя дозами нельзя будет выехать за пределы страны, это касается только жителей Саудовской Аравии.
Чтобы подтвердить право находиться в общественных местах, граждане должны использовать специальное приложение, куда вносится информация о прививке.