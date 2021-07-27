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Подвыпивший петербуржец с пневматикой выбрал в качестве мишени подростков. Стрельба по мальчикам стала уголовным делом

Двое юных жителей города внезапно для себя стали объектом для стрельбы в Красносельском районе Петербурга. В качестве мишени их выбрал местный житель, который решил взять в руки пневматическое оружие после дружеского застолья.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, накануне вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе из окон квартиры в доме, расположенном на улице Маршала Захарова.

Работавшая на месте следственно-оперативная группа установила, что неизвестный произвёл несколько выстрелов в двух подростков. У первого врачи диагностировали рану верхней губы, у второго — правого плеча. После осмотра медиков их направили на амбулаторное лечение.

В тот же вечер был установлен предполагаемый стрелок — 42-летний неработающий местный житель, которого доставили в ближайший отдел полиции, где в отношении него составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». Однако этим не ограничилось — задержанный также стал фигурантом уголовного дела по статье «Хулиганство».

По данным «Фонтанки», ранее он уже имел проблемы с законом. Аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», который ему принадлежит, закрыт от посторонних глаз. Несмотря на это, свою личность он не скрывает: на аватарке в профиле фотография мужчины в очках и полосатой тельняшке.

Подробности произошедшего «Фонтанке» привели в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По предварительной информации, мужчина стрелял из пневматического оружия, за которое взялся после нескольких кружек пенного в компании с приятелем.

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Комментарии (1)

DAE
Не удивительно - там живут самые отбросы общества.
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