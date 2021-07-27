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В России создадут «капсулу времени» для потомков. Она передаст цифровые данные наследникам

Проект «капсулы времени» для передачи цифровых данных наследникам представят в Великом Новгороде

Российские специалисты разработают сервис «капсула времени» с использованием технологии блокчейн для передачи своим наследникам цифровой информации. Проект планируется представить на интенсивных курсах «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде. Об этом со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы 27 июля сообщает РИА Новости.

Разработчики пояснили, что «капсула времени» позволит в защищённом режиме хранить цифровые данные и активы — от паролей для соцсетей до ключей к биткойн-кошелькам — и спустя годы передавать их наследникам.

Руководитель проекта Дмитрий Извеков отметил, что на данный момент создается сайт проекта, на нём пользователи смогут хранить всю необходимую информацию в зашифрованном виде с условием её передачи конкретным лицам через определенный срок (минимум — через 6 месяцев). Разработкой занимается команда из МИФИ, МГИМО и МГУ имени Ломоносова.

Кроме паролей, в «капсулу времени» можно будет также поместить фотографии, тексты, видеообращения или координаты расположения ценных вещей, чтобы передать их по наследству. Ссылку на «капсулу» пользователь отправляет получателю, который должен создать личный кабинет на сайте сервиса. Сама «капсула времени» откроется только в указанный срок.

Зашифрованные данные будут храниться на SberCloud и дублироваться на DropBox и другие площадки, для создания проекта планируется привлечь 2–3 миллиона рублей. Отправка первых двух капсул, по данным разработчиков, будет бесплатной, монетизация планируется за счет будущей популярности сервиса и дополнительных услуг.

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Комментарии (7)

Mazzzz
Архивы для начала откройте , хранители скреп
Athair
Это же насколько надо доверять неизвестным тебе людям, чтобы передавать через них критичные данные?
Шифрование тут для красного словца - чтобы отдать получателю, данные надо или расшифровать, или у получателя должен заранее очутиться ключ шифрования.
Плюс - ставлю бутылку виски против шоколадки, что этот вечный сервис не проживет больше 7 лет.

PS: Если вы хотите сохранить надолго свои нефритовые данные (домашние фото/видео, иную ценную информацию), обратите внимание на правило 3-2-1. Должно быть минимум 3 копии, на 2 видах носителей, 1 из них должны быть географически удалена. Например - съемный винчестер, DVD(BR) диски и аккаунт в Amazon Glacier. Вот в этом случае ваши данные будут достаточно защищены...
Желательно при этом раз в год проверять сохранность копий.
260882631
Зачем какая-то капсула. Путин лично передаст, из рук в руки.
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