В России создадут «капсулу времени» для потомков. Она передаст цифровые данные наследникам

Разработчики пояснили, что «капсула времени» позволит в защищённом режиме хранить цифровые данные и активы — от паролей для соцсетей до ключей к биткойн-кошелькам — и спустя годы передавать их наследникам.

Российские специалисты разработают сервис «капсула времени» с использованием технологии блокчейн для передачи своим наследникам цифровой информации. Проект планируется представить на интенсивных курсах «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде. Об этом со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы 27 июля сообщает РИА Новости.

Руководитель проекта Дмитрий Извеков отметил, что на данный момент создается сайт проекта, на нём пользователи смогут хранить всю необходимую информацию в зашифрованном виде с условием её передачи конкретным лицам через определенный срок (минимум — через 6 месяцев). Разработкой занимается команда из МИФИ, МГИМО и МГУ имени Ломоносова.



Кроме паролей, в «капсулу времени» можно будет также поместить фотографии, тексты, видеообращения или координаты расположения ценных вещей, чтобы передать их по наследству. Ссылку на «капсулу» пользователь отправляет получателю, который должен создать личный кабинет на сайте сервиса. Сама «капсула времени» откроется только в указанный срок.



Зашифрованные данные будут храниться на SberCloud и дублироваться на DropBox и другие площадки, для создания проекта планируется привлечь 2–3 миллиона рублей. Отправка первых двух капсул, по данным разработчиков, будет бесплатной, монетизация планируется за счет будущей популярности сервиса и дополнительных услуг.

