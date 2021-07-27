FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +27
74.10р87.32р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
6
Печать

На Гражданке приезжий забил до смерти знакомого, ударил ножом жену и сдался полиции

Вечерние посиделки в Калининском районе Петербурга закончились трагедией. Полиция приехала в дом № 65 по проспекту Науки на сообщение о драке с ножевым ранением, а застала труп.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, накануне около десяти вечера в дежурную часть позвонил 49-летний гражданин Азербайджана. Он сообщил, что в своей квартире поссорился с женой и в ходе драки ранил её ножом.

Первым на место приехал наряд ГИБДД, сотрудники полиции установили, что иностранец во время пьяной ссоры ранил ножом в спину свою 44-летнюю супругу, а также неустановленным предметом ударил по голове своего 49-летнего гостя. От полученных повреждений тот скончался на месте.

У женщины зафиксировали непроникающее ножевое ранение, от медицинской помощи она отказалась, её мужа увезли в отдел, составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Antuan Rokanten
И опять приезжие. Да, как же огородить себя от неадекватов. Ведь их количество просто зашкаливает.
265947515
А почему туда ГИБДД примчалось? Или кого смогли отправить того и отправили?
SanNik
Вроде и возраст уже не тот, чтобы буйствовать. Но нет - надо было в 40 лет убивать людей по пьяни.
Интересно, что там такого произошло. Ведь если бы гражданин был таким диким, то до 40 бы на свободе он не дожил - сел бы гораздо раньше
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний