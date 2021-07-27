На Гражданке приезжий забил до смерти знакомого, ударил ножом жену и сдался полиции

Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, накануне около десяти вечера в дежурную часть позвонил 49-летний гражданин Азербайджана. Он сообщил, что в своей квартире поссорился с женой и в ходе драки ранил её ножом.



Первым на место приехал наряд ГИБДД, сотрудники полиции установили, что иностранец во время пьяной ссоры ранил ножом в спину свою 44-летнюю супругу, а также неустановленным предметом ударил по голове своего 49-летнего гостя. От полученных повреждений тот скончался на месте.



У женщины зафиксировали непроникающее ножевое ранение, от медицинской помощи она отказалась, её мужа увезли в отдел, составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

