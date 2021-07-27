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Роскомнадзор заблокировал несколько десятков страниц американского сайта genius.com с текстами песен

Роскомнадзор заблокировал американский сайт genius.com с разборами текстов песен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 26 июля.

«На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России, в Единый реестр запрещенной информации внесено 30 страниц сайта genius.com», — сказали в пресс-службе. Ведомство требовало удалить материалы, «содержащие пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, а также «пронаркотический и суицидальный контент».

Роскомнадзор отметил, что неоднократно направлял требования об удалении противоправного контента в адрес провайдера хостинга и администратора сайта, а также через форму обратной связи интернет-сервиса, но ответа не последовало.

В итоге доступ к страницам данного сайта, на которых содержался противоправный контент, был ограничен на территории РФ.

«В случае удаления запрещенной информации Роскомнадзор готов в короткие сроки снять ограничения доступа к интернет-сервису», — добавили в пресс-службе.

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Комментарии (3)

lion405
Кстати, заблокирован сайт "оптом".
Игoрь
Роскомпозор
261844081
Хана "Ну погоди" в россии 21 века
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