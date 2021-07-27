Видеозапись «Фонтанке» 26 июля прислал читатель Михаил. По его словам, дым над лесом неподалёку от Ломоносова он заметил ещё в воскресенье. Вечером в клубах было видно пламя. На следующий день над очагом летал вертолёт, на горевшую подстилку сбрасывали воду.

В Ломоносовском районе Ленинградской области тлеет лесная подстилка. Дым, который стелется над деревьями, сняли с высоты птичьего полёта.

Дыма, по наблюдениям, было уже меньше, но к вечеру понедельника он стал интенсивнее: коптер летал будто в тумане.

В администрации Пениковского поселения сообщили, что горит лес за деревней Большое Коновалово в стороне Гостилицкого шоссе. Вероятной причиной называют грибников или ягодников, которые бросили непотушенный окурок.



«В настоящее время тушение пожара организовано силами военного ведомства, в случае выхода ситуации из-под контроля будут привлечены силы МЧС», — уточняют в администрации.



47news пишет, что, по предварительным данным, тлеет лесная подстилка на землях Минобороны. К утру 26 июля зафиксировали площадь в четыре гектара. Глава администрации Пениковского поселения Владимир Бородийчук отметил, что огонь движется от деревень, угрозы населённым пунктам нет.