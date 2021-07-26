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СМИ: Посадивший самолет Ryanair в Минске диспетчер, возможно, уехал с семьей из Белоруссии

Диспетчер минского аэропорта, отдавший команду самолету Ryanair с Романом Протасевичем на борту экстренно садиться в национальном аэропорту, якобы уехал из страны вместе с семьей, сообщает 26 июля «Наша Ніва» со ссылкой на источник в «Белаэронавигации».

По данным издания, диспетчер Олег Галегов ушел в отпуск в конце июня, но в июле в положенное время на работу не вернулся. Как сообщили в «Белаэронавигации», они не смогли до него дозвониться, но якобы знают, что он сейчас живет у тещи.

Его коллеги добавили, что Галегов также удалил аккаунты в соцсетях. «Думаю, что он просто перестраховался и ушел. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране», — сказал коллега диспетчера.

Отмечается, что Галегов мог уехать на родину в Грузию, откуда и приехал в Белоруссию. В «Белаэронавигации» он работает с 2010 года.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков, оба арестованы.

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Комментарии (4)

f0nk
Может и на кладбище уехал.
SKPTM
в Ростове-на-Дону?
Fenomen
Может в отпуск.
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