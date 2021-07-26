СМИ: Посадивший самолет Ryanair в Минске диспетчер, возможно, уехал с семьей из Белоруссии

Диспетчер минского аэропорта, отдавший команду самолету Ryanair с Романом Протасевичем на борту экстренно садиться в национальном аэропорту, якобы уехал из страны вместе с семьей, сообщает 26 июля «Наша Ніва» со ссылкой на источник в «Белаэронавигации».

По данным издания, диспетчер Олег Галегов ушел в отпуск в конце июня, но в июле в положенное время на работу не вернулся. Как сообщили в «Белаэронавигации», они не смогли до него дозвониться, но якобы знают, что он сейчас живет у тещи.

Его коллеги добавили, что Галегов также удалил аккаунты в соцсетях. «Думаю, что он просто перестраховался и ушел. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране», — сказал коллега диспетчера.