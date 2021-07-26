ВОЗ продолжит изучать появление синдрома Гийена-Барре после вакцинации

Всемирная организация здравоохранения будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca, однако польза от них превышает возможные риски, говорится в опубликованном заявлении Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин, которое 26 июля приводит РИА Новости. В основе обеих вакцин используется аденовирус.

Как отмечается, редкое заболевание иммунной системы было выявлено в 227 случаях на 51,4 миллиона доз вакцин производимой в Европе Vaxzevria компании AstraZeneca, а также 100 случаев на 12,2 миллиона доз вакцины Janssen.

