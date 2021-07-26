ВОЗ продолжит изучать появление синдрома Гийена-Барре после вакцинации

Всемирная организация здравоохранения будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca, однако польза от них превышает возможные риски, говорится в опубликованном заявлении Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин, которое 26 июля приводит РИА Новости. В основе обеих вакцин используется аденовирус.
Как отмечается, редкое заболевание иммунной системы было выявлено в 227 случаях на 51,4 миллиона доз вакцин производимой в Европе Vaxzevria компании AstraZeneca, а также 100 случаев на 12,2 миллиона доз вакцины Janssen.
«На основании тщательного научного анализа имеющейся информации подкомитет консультативного комитета пришел к следующим выводам и рекомендациям. Редкие случаи синдрома Гийена-Барре были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами COVID-19. Увеличение числа сообщений о синдроме Гийена-Барре не наблюдалось после вакцинации мРНК-вакцинами COVID-19», — говорится в заявлении.
В документе указывается, что лица, получающие вакцины от COVID-19 компаний Janssen или AstraZeneca, должны быть внимательны к признакам и симптомам синдрома Гийена-Барре и должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появляется слабость, покалывание и паралич конечностей, которые могут распространяться на другие части тела, включая грудь и лицо. Среди других симптомов могут проявляться трудности при ходьбе, при мимическом движении лица, раздвоение в глазах или неспособность двигать глазами, а также трудности с контролем функций мочевого пузыря или кишечника.