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По Энгельса с ветерком не проехать: на Парнасе легковушка упала вверх тормашками

Дорожное происшествие с «перевёртышем» затрудняет проезд в Выборгском районе Петербурга. Последствия вечером 26 июля показал читатель «Фонтанки».

Фото: Роман Киташов
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Авария произошла на пересечении проспекта Энгельса и улицы Михаила Дудина. По данным «Яндекса», проезд по проспекту затруднён, также беспроблемно не заехать на Михаила Дудина с 3-го Верхнего переулка. На перекрёстке вверх колёсами отдыхает белая иномарка, рядом стоит помятый чёрный «Форд». На месте работает дорожная полиция, сведения о пострадавших уточняются.

Роман Киташов

Как сообщили в дежурной части полиции Выборгского района, 26 июля около семи вечера по проспекту Энгельса у дома 169 женщина, управляя автомобилем «Рено», не справилась с управлением. В результате ДТП пострадавших нет.

Фото: Роман Киташов

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