Дорожное происшествие с «перевёртышем» затрудняет проезд в Выборгском районе Петербурга. Последствия вечером 26 июля показал читатель «Фонтанки».
Авария произошла на пересечении проспекта Энгельса и улицы Михаила Дудина. По данным «Яндекса», проезд по проспекту затруднён, также беспроблемно не заехать на Михаила Дудина с 3-го Верхнего переулка. На перекрёстке вверх колёсами отдыхает белая иномарка, рядом стоит помятый чёрный «Форд». На месте работает дорожная полиция, сведения о пострадавших уточняются.
Роман Киташов
Как сообщили в дежурной части полиции Выборгского района, 26 июля около семи вечера по проспекту Энгельса у дома 169 женщина, управляя автомобилем «Рено», не справилась с управлением. В результате ДТП пострадавших нет.